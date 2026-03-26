Transporte estudiantil municipal gratuito: más acceso a la educación para estudiantes de Rosario de Lerma

Con el inicio del ciclo lectivo, el intendente Ing. Sergio O. Ramos volvió a poner en marcha el programa municipal de transporte estudiantil gratuito, destinado a niños y jóvenes del barrio Islas Malvinas y a estudiantes de nivel primario y secundario de El Timbó.

El servicio tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación de alumnos que, debido a que el transporte público no llega a esas zonas y a las largas distancias, debían recorrer importantes trayectos para llegar a sus establecimientos educativos en la ciudad.

En el caso del barrio Islas Malvinas, la falta de transporte urbano representaba una dificultad diaria para las familias, situación que se replica también en El Timbó donde se ubica una escuela rural, donde estudiantes de la escuela primaria y del colegio secundario enfrentan similares inconvenientes para asistir regularmente a clases.

Ante la creciente demanda y con el fin de mejorar la organización del servicio, el intendente dispuso la implementación de carnets estudiantiles, permitiendo priorizar el uso del transporte exclusivamente para los beneficiarios del programa. En este marco, ya se entregaron casi 500 carnets, continuando actualmente el proceso de identificación y registro de estudiantes.

El programa municipal representa una inversión mensual significativa para el municipio; sin embargo, desde la gestión destacaron que el beneficio social supera ampliamente el costo económico, ya que garantiza igualdad de oportunidades, promueve la permanencia escolar y acompaña a las familias en el acceso a la educación.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la educación como eje central del desarrollo social, asegurando que ningún estudiante vea limitada su formación por cuestiones de distancia o transporte.