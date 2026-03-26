Evangelina Anderson desmintió los dichos de Vero Lozano y tomó distancia de Ian Lucas

La modelo Evangelina Anderson aclaró los motivos de su ausencia en el programa “Cortá por Lozano” y desmintió la versión que había dado Verónica Lozano, quien había asegurado que se encontraba de viaje con su familia.

Anderson explicó en “Intrusos” que la producción le pidió que no asistiera el día en que Ian Lucas fue como invitado, y sostuvo: “No me fui de viaje, estoy acá en Buenos Aires. Viví con normalidad esos días, ocupándome de mis hijos”, mientras dejó en claro que no se ausentó por decisión propia.

La modelo detalló que había evaluado su continuidad en el ciclo y señaló que la producción le propuso un contrato anual, aunque ella optó por probar durante dos semanas, y afirmó: “Hace más de un mes que estoy acá. Como terminé MasterChef, yo quería unos días de vacaciones, pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos”, por lo que agregó: “Al final yo no pude viajar, se los dije y me dijeron que al final esos días no venga”.

La relación de Evangelina Anderson e Ian Lucas

En paralelo, el vínculo entre Anderson e Ian Lucas quedó completamente deteriorado, ya que la modelo evitó profundizar sobre el tema y expresó: “No voy a hablar más del tema. Ya está, porque si no es siempre lo mismo. Es cansador. Hay muchos temas para debatir. Hablemos de otra cosa. Invénteme un romance nuevo”.

Por su parte, Ian Lucas se refirió al vínculo en Puro Show y explicó los motivos por los que no avanzó la relación, al señalar: “Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, y además confirmó que tomó distancia en redes sociales.

Finalmente, el influencer cerró su postura: “No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar como un boludo, bueno”, y de esta manera dejó en evidencia que el vínculo terminó sin posibilidad de reconciliación.