Bullrich se reunió con Adorni y ratificó la presentación de un nuevo paquete de leyes ante el Congreso

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó que en los próximos días el Gobierno enviará al Congreso un nuevo paquete de leyes.

A través de sus redes sociales, Bullrich ratificó las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, que incluyen cambios en propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares, medidas de protección ambiental y el desarrollo de la explotación de recursos naturales.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el jefe de Gabinete. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, expresó la legisladora.

El encuentro en Casa Rosada marcó el primer cara a cara entre ambos funcionarios tras semanas de tensión interna. En ese período, Adorni no percibió un respaldo firme por parte de Bullrich, algo que sí encontró en otros ministros y referentes del oficialismo.

El conflicto se profundizó con versiones cruzadas sobre la filtración de un video en el que se observa al funcionario en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este, Uruguay. Desde un sector del oficialismo deslizaron sospechas sobre el entorno de la senadora, en función de su vínculo previo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), organismo que aún depende del Ministerio de Seguridad.

En respuesta, desde el Senado apuntaron contra el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien atribuyen la difusión del material como parte de una interna vinculada a la pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia tras la salida de Sebastián Amerio, cercano a su espacio.

Un encuentro con antecedentes de tensión

La reunión no fue un gesto aislado, sino parte de un intento por contener una interna que ya venía escalando. Dentro del Gobierno reconocen que el episodio expuso diferencias que, hasta ahora, se mantenían en un plano más reservado.

Las versiones sobre la filtración del video y las responsabilidades políticas profundizaron el malestar y evidenciaron una disputa que excede el caso puntual.

Acusaciones cruzadas y juego de poder

Las acusaciones entre sectores reflejan una puja más amplia por espacios de influencia dentro del oficialismo. La disputa no solo gira en torno a responsabilidades, sino también al control de áreas estratégicas y a la construcción de poder político en el esquema de gobierno.

Unidad hacia afuera, tensión hacia adentro

Aunque el encuentro buscó transmitir una señal de unidad y ordenar la agenda legislativa, las tensiones internas siguen latentes. La foto en Casa Rosada funcionó como un mensaje hacia afuera, pero no alcanza para cerrar un conflicto que, por ahora, permanece abierto.

En ese contexto, el Gobierno intenta avanzar con su programa de reformas mientras lidia con diferencias internas que podrían reactivarse ante nuevos episodios de exposición pública.