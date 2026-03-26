Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y dejó definiciones claves antes de Mauritania 

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En la previa del amistoso ante Mauritania, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una extensa conferencia de prensa en la que dejó una definición que impacta de lleno en los hinchas: Lionel Messi jugará los dos partidos de esta fecha FIFA.

El DT fue claro al referirse a la presencia del capitán y dejó en claro que la idea es que tenga minutos en ambos encuentros, en un contexto donde también se evalúa su estado físico y su proyección hacia el futuro.

Más allá de ese anuncio, Scaloni tocó múltiples temas que marcan el presente y el futuro del seleccionado campeón del mundo.

La Finalissima cancelada y el desorden en la agenda

Uno de los ejes fue la cancelación de la Finalissima, que generó incertidumbre en la planificación. El entrenador explicó que la situación se fue complicando con el paso de los días y que nunca hubo certezas sobre la organización.

“Ibamos a viajar y no sabíamos dónde jugábamos. No es culpa de nadie, el fútbol pasa a ser secundario”, sostuvo.

Ante ese escenario, el cuerpo técnico tuvo que salir a buscar rivales sobre la marcha.

“Eso demuestra que no teníamos nada armado”, reconoció.

Amistosos para probar y ampliar la base

En ese sentido, valoró lo positivo del presente: poder trabajar con el plantel y darle espacio a jugadores nuevos.

“Estos partidos sirven para mirar chicos que se merecen una oportunidad y pelear un lugar para el Mundial”, explicó.

La lista para el Mundial, abierta

Pensando en la próxima Copa del Mundo, Scaloni fue claro sobre la lista: no está cerrada.

El entrenador remarcó que la base está, pero que hay jugadores jóvenes que pueden meterse si mantienen un buen nivel.

“Todo dependerá de cómo lleguen, no solo en lo físico sino también en el juego”, aseguró.

Di María y una etapa cerrada

En relación a posibles regresos, descartó una vuelta de Ángel Di María.

Si bien destacó su presente y la relación personal, fue contundente: considera que es una etapa cerrada.

“Creo que es una etapa terminada”, afirmó.

Jóvenes en crecimiento y seguimiento

También se refirió a jóvenes promesas como Mastantuono, a quienes pidió llevar con calma.

“Son chicos, hay que darles tiempo. Están en clubes muy exigentes y todo se magnifica”, explicó.

Nombres propios y variantes

En cuanto a nombres puntuales, habló sobre Leandro Paredes y Valentín Barco, a quienes valoró por su aporte y proyección dentro del equipo.

El técnico dejó en claro que tendrán oportunidades en estos partidos.

Un Mundial “terriblemente complicado”

El DT también puso el foco en el nivel del Mundial, al que calificó como “terriblemente complicado”.

“No hay menos de diez selecciones que puedan ganarlo”, sostuvo.

Lesionados y expectativas

Sobre los lesionados, llevó tranquilidad y expresó que espera que jugadores como Lisandro Martínez, Lo Celso y Lautaro Martínez lleguen en condiciones.

Respeto por el rival

Otro punto importante fue el análisis de los rivales. Scaloni evitó subestimar a Mauritania y dejó un mensaje claro.

“En el Mundial perdimos con Arabia. Nadie te regala nada”, recordó.

El calor y las condiciones de juego

El DT también habló del calor y las condiciones en las que se jugará el próximo Mundial, mostrando cierta preocupación por los horarios.

El trabajo del equipo

En paralelo, destacó el valor de entrenar con tiempo y fortalecer la identidad de juego del equipo.

“Queremos seguir creciendo, sobre todo en la recuperación de la pelota”, explicó.

La fuerza del grupo

Scaloni también hizo hincapié en la importancia del grupo.

“Tengo la tranquilidad de que hay un plantel que va a dar todo”, sostuvo.

Identidad y jugadores del interior

En cuanto al sentido de pertenencia, valoró la presencia de jugadores del interior del país.

“No miramos de dónde son, son argentinos”, afirmó.

Objetivo inmediato

Por último, dejó en claro que el objetivo inmediato es aprovechar estos amistosos para ajustar detalles y seguir consolidando el equipo.

Con Messi confirmado en ambos partidos y una base que se mantiene firme, la Selección argentina se prepara para una nueva prueba, con la mira puesta en el futuro.