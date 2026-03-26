Noelia Castillo murió tras recibir la eutanasia: el caso que conmocionó a España y desató un debate global

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La muerte de Noelia Castillo marcó un antes y un después en el debate sobre la eutanasia en Europa. La joven de 25 años decidió poner fin a su vida tras años de sufrimiento físico y psicológico, luego de quedar parapléjica por una lesión medular irreversible producto de un intento de suicidio en 2022, en un contexto atravesado por abusos y violencia. Este jueves recibió la eutanasia en un hospital de Cataluña, tras casi dos años de una intensa batalla judicial que incluyó la oposición de su propio padre.

El caso generó una fuerte conmoción no solo en España, sino también a nivel internacional, debido a la particularidad de que la principal oposición a su decisión provino de su propio padre, quien intentó por todas las vías legales impedir el procedimiento.

Noelia llevaba meses internada mientras aguardaba la resolución definitiva de la Justicia, que finalmente avaló su derecho a acceder a la eutanasia, contemplado en la legislación española sobre muerte digna.

Una historia atravesada por el dolor

La joven había quedado parapléjica tras arrojarse desde un quinto piso en octubre de 2022, en un contexto marcado por una vida atravesada por abusos, violencia y situaciones de extrema vulnerabilidad.

El impacto le provocó una lesión medular completa que la dejó sin movilidad desde la cintura hacia abajo, además de dolores neuropáticos crónicos que ella misma describía como insoportables.

Su estado de salud fue evaluado por especialistas, quienes concluyeron que sus secuelas eran permanentes e irreversibles, y que sufría un dolor constante que afectaba profundamente su calidad de vida.

El pedido de morir y una decisión firme

Desde un primer momento, Noelia sostuvo con claridad su decisión de acceder a la eutanasia. En su única entrevista televisiva, afirmó que nunca dudó del camino elegido.

“Quiero irme en paz y dejar de sufrir”, expresó públicamente, en una frase que recorrió el mundo y sintetizó el eje central de su postura.

Incluso a pocas horas de su muerte, manifestó alivio por haber logrado lo que consideraba un derecho: poner fin a su sufrimiento.

Concentración en la entrada del centro sanitarioFOTO: VICTORIA ROVIRAARABA

La batalla judicial contra su padre

El conflicto tomó dimensión pública en agosto de 2024, cuando la eutanasia ya estaba programada y había sido autorizada por los organismos correspondientes.

Sin embargo, en el último momento, un juez suspendió el procedimiento tras un recurso presentado por su padre, asesorado por la organización Abogados Cristianos.

A partir de ese momento, comenzó una extensa disputa judicial que recorrió todas las instancias posibles en España.

El caso pasó por juzgados de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que finalmente rechazó el último intento de frenar la eutanasia.

El fallo clave en Europa

El punto final de la batalla legal llegó cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó intervenir para suspender el procedimiento.

Ese fallo terminó de consolidar el derecho de Noelia a decidir sobre su vida, luego de haber agotado todas las instancias judiciales posibles.

Sin esa serie de recursos, la joven habría accedido a la eutanasia el 2 de agosto de 2024, fecha originalmente prevista.

Polémica, exposición y desinformación

El caso generó un enorme impacto mediático en sus últimas semanas, especialmente tras la entrevista que brindó en la televisión española.

Sus declaraciones impulsaron un debate profundo en la opinión pública, pero también dieron lugar a la circulación de información falsa en redes sociales.

Entre los rumores que circularon, algunos afirmaban sin sustento que su decisión estaba motivada únicamente por una depresión o que su historia incluía elementos que ella misma nunca confirmó.

Sin embargo, su expediente médico fue contundente: padecía una condición física irreversible y sufrimiento constante.

Una vida marcada por la violencia

En su testimonio, Noelia relató una vida marcada por situaciones traumáticas desde muy joven, atravesada por abusos, violencia y un profundo sufrimiento emocional. Contó que fue víctima de al menos dos agresiones sexuales, la última de ellas grupal, perpetrada por tres jóvenes en un boliche pocos días antes de su intento de suicidio.

Según explicó en una entrevista televisiva, nunca realizó la denuncia porque ese episodio ocurrió inmediatamente antes de que intentara quitarse la vida. “No lo denuncié porque fue justo antes de intentar suicidarme”, aseguró, lo que hizo que no existiera investigación judicial sobre ese hecho.

La joven también reveló que había tenido múltiples intentos de suicidio desde temprana edad y que atravesaba problemas de salud mental, entre ellos un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo compulsivo, lo que agravaba su cuadro emocional.

El punto de quiebre llegó el 4 de octubre de 2022, cuando se arrojó desde la ventana de un quinto piso. Sobrevivió, pero el impacto le provocó una lesión medular grave e irreversible que la dejó parapléjica, sin movilidad en las piernas y con intensos dolores neuropáticos.

A partir de entonces, su vida transcurrió en un centro sociosanitario, con un grado de discapacidad del 74%. Ese cuadro físico, sumado a su historia previa, fue determinante en la decisión que tomó años después.

El rol de la Justicia y los límites familiares

El caso puso en el centro del debate el conflicto entre el derecho individual a decidir y la intervención de la familia en ese tipo de decisiones.

Mientras su padre sostenía que no estaba en condiciones de decidir, los informes médicos y judiciales confirmaron que conservaba plenamente sus facultades mentales.

Este punto fue clave para que la Justicia fallara sistemáticamente a favor de la joven.

Un caso que trasciende lo personal

La historia de Noelia Castillo dejó de ser un caso individual para convertirse en un símbolo del debate sobre la eutanasia.

Su muerte reabre discusiones profundas sobre los límites de la medicina, el rol del Estado y la autonomía de las personas en situaciones extremas.

También expone el impacto de la exposición mediática en casos sensibles y el riesgo de la desinformación en redes sociales.

Concentración en BarcelonaGORKA LOINAZ / ARABA PRESSARABA

El cierre de un proceso largo y doloroso

Finalmente, tras casi dos años de litigio, la eutanasia se concretó este jueves, poniendo fin a un proceso que combinó dolor físico, desgaste emocional y una intensa disputa judicial.

La muerte de Noelia no solo marca el final de su historia, sino también el inicio de un nuevo capítulo en el debate sobre la muerte digna.

Un debate que sigue abierto

Mientras algunos sectores consideran que su decisión fue un acto de libertad, otros continúan cuestionando los límites éticos de la eutanasia.

Lo cierto es que su caso ya dejó una huella profunda y seguirá siendo referencia en discusiones futuras.

Por ahora, lo único indiscutible es que Noelia Castillo logró lo que buscó durante casi dos años: poder decidir sobre su propia vida y poner fin a un sufrimiento que, según su propio testimonio, ya no podía soportar.