El clásico salteño solo será con hinchas de Gimnasia: hubo marcha atrás y no habrá visitantes

La fecha 7 de la Primera Nacional tendrá como uno de los grandes atractivos el partido entre Gimnasia y Tiro y Central Norte. El partido se jugará en el estadio Michel Torino el domingo a las 17.30 y será la primera vez que albos y cuervos se crucen en la segunda categoría del fútbol argentino. Si bien estaba todo listo para que los equipos cuenten con ambas hinchadas, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron este jueves que finalmente solo habrá público local.

"Una de las cosas que estaban preguntando algunos medios era si se iba a hacer con público visitante o no. Desde la policía y también fue comunicado al club que nosotros, por cuestiones de seguridad, también entendiendo que tenemos dentro de la misma hinchada varias facciones, no lo vamos a hacer con público visitante", dijo el ministro de Seguridad Gaspar Solá Usandivaras.

En principio, el club millonario iba a otorgarle a Central Norte las tribunas de las instalaciones de la institución, unas dos mil ubicaciones y se especuló que el precio sería $40 mil la popular y $60 mil la platea. Sin embargo, con la negativa del ministerio, debido a las internas en la barra de Central Norte, solo habrá hinchas de Gimnasia.

Cabe recordar que Gimnasia es uno de los líderes de la zona B con 10 unidades y perdió un solo partido (el lunes pasado ante Chicago en Mataderos), mientras que Central se encuentra en la posición 16 de la zona A con una sola victoria obtenida el fin de semana ante All Boys y dos empates.