Vuelos de Adorni: el broker declaró ante la Justicia y reveló quién pagó el regreso desde Punta del Este

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El eje de la investigación judicial sobre el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este dio un giro clave en las últimas horas, luego de la declaración del broker que vendió el pasaje de regreso. El testigo aseguró ante la Justicia que el vuelo no fue pagado por el jefe de Gabinete, sino por el periodista Marcelo Grandío.

La información surgió tras la presentación de Agustín Issin, quien compareció durante más de cuatro horas en Comodoro Py ante el juez Ariel Lijo, en el marco de la causa que investiga los vuelos privados utilizados por el funcionario.

El dato clave: quién pagó el vuelo de regreso

Issin, piloto y vendedor de vuelos ejecutivos, confirmó que fue él quien facturó los pasajes del regreso desde Uruguay hacia el aeropuerto de San Fernando.

Sin embargo, el dato más relevante de su declaración fue que el pago no lo realizó Adorni, sino Grandío, quien compartió el viaje junto al funcionario y su familia durante el fin de semana largo de carnaval.

La factura, que ya está incorporada al expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, fue emitida el 9 de marzo, semanas después del vuelo, por un total de 3.000 dólares.

Un precio bajo la lupa de la Justicia

Durante la declaración, el broker también fue consultado sobre el valor del pasaje, ya que el monto facturado no coincidiría con el precio mayorista del paquete de vuelos que él mismo había adquirido.

Issin explicó que había comprado un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri, lo que abrió interrogantes sobre la diferencia de costos.

Ese punto, junto con la emisión tardía de la factura, forma parte de las dudas que intenta esclarecer la investigación judicial.

La ida y la vuelta: dos operaciones distintas

Otro dato relevante que surge de la causa es que el vuelo de ida fue vendido sin intermediarios por la empresa Alpha Centauri.

En ese caso, la operación fue facturada a la productora ImHouse, vinculada a Grandío, por un monto de 4.830 dólares, abonados en pesos.

Esto refuerza la línea investigativa que busca determinar quién financió realmente el viaje completo.

La defensa de Adorni y sus declaraciones públicas

En paralelo a la investigación, Adorni había asegurado públicamente que él pagó el viaje.

“El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo”, afirmó en conferencia de prensa, donde además rechazó cualquier tipo de irregularidad.

El funcionario también sostuvo que su patrimonio fue construido antes de ingresar al Gobierno y calificó las acusaciones como parte de una operación política.

Nuevas pruebas y avance de la causa

La causa continúa sumando elementos. En las últimas horas, hubo un procedimiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.

Además, la empresa presentó documentación ante la Justicia para aportar más detalles sobre la operatoria de los vuelos.

Por pedido del fiscal Pollicita, el juez Lijo también solicitó informes a distintos organismos públicos vinculados a la actividad aérea en esa terminal.

Un testimonio que cambia el foco

La declaración de Issin introduce un elemento central en la causa: el financiamiento del viaje.

El hecho de que el pasaje de regreso haya sido abonado por un tercero abre nuevas preguntas sobre la relación entre los involucrados y el origen de los fondos.

Un caso que escala políticamente

El expediente no solo tiene impacto judicial, sino también político.

La polémica por los vuelos, sumada a las explicaciones públicas del funcionario, generó tensiones dentro del oficialismo y alimentó el debate sobre transparencia.

El rol del broker en la investigación

Issin, quien aseguró no conocer previamente ni a Adorni ni a Grandío, se convirtió en una pieza clave del expediente.

Su testimonio permitió reconstruir parte del circuito comercial del vuelo y aportar documentación que ya forma parte de la causa.

Qué investiga la Justicia

El foco de la investigación está puesto en determinar si existió algún tipo de beneficio indebido o irregularidad en la contratación del servicio.

También se analiza si hubo inconsistencias entre las declaraciones públicas y la documentación aportada.

Un expediente en desarrollo

Por ahora, la causa sigue abierta y sin definiciones judiciales.

Sin embargo, con cada nueva declaración, el caso suma elementos que permiten reconstruir con mayor precisión cómo se financió el viaje.