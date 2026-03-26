Fuerte inversión en General Güemes: Grupo Pieve amplía salud y servicios

El Grupo Pieve refuerza su presencia en el interior de Salta con la inauguración de un moderno centro médico y una nueva sucursal de sepelios en General Güemes, consolidando su plan de expansión, ampliando la prestación de servicios y fortaleciendo el cuidado de la salud de la comunidad.

Uno de los modernos consultorios odontológicos.

El nuevo centro médico Pieve Salud, ubicado en calle Alberdi 677, cuenta con 10 consultorios médicos, dos consultorios odontológicos de última generación, un laboratorio de análisis clínicos y sala de reuniones. Allí se atienden diversas especialidades, entre ellas, clínica general, ginecología, fonoaudiología, neurocirugía, nutrición, otorrinolaringología, pediatría, podología y odontología.

Esta nueva estructura se suma a su plan de expansión y construcción de centros médicos en distintos puntos de la provincia. Actualmente, además de Salta Capital, el grupo Pieve cuenta con centros médicos en las localidades de Orán, Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera, contando además con profesionales médicos en todas las localidades que atienden en consultorios externos para cubrir las necesidades de todos sus afiliados.

Los trabajadores del centro médico.

Grupo Pieve es una compañía de capitales salteños, iniciada en el año 1962 y hoy cuenta con 18 sucursales en toda la provincia, 400 colaboradores y una flota de aproximadamente 100 vehículos que se renuevan permanentemente.

Nuevas salas velatorias

La nueva sucursal de la localidad de General Güemes está ubicada en la calle Rodríguez 471, barrio Centro y cuenta con dos modernas y amplias salas velatorias, en distintas plantas, lo que asegura la comodidad e intimidad de las familias que allí despiden a sus seres queridos. Ambas cuentan sala de descanso con baño privado, kitchenette y espacio al aire libre. En dicha sucursal, se incorporan nuevos vehículos de la flota de nuestra empresa, carroza, autos de duelo y furgón para traslados.

En el área de Sepelios, el grupo ya cuenta con salas velatorias y oficinas en diversas localidades del interior: Tartagal, Orán, Pichanal, Embarcación, Colonia Santa Rosa, Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, Rosario de Lerma, Joaquín V. González, Las Lajitas y próximamente El Galpón.

La nueva sucursal de Pieve Sepelios, en Rodríguez 471

Pieve Sepelios brinda servicios de asesoría fúnebre las 24 hs. los siete días de la semana, tramitación de partidas de defunción, personalización de funerales, recepción de obituarios, coordinación del funeral y homenaje, ceremonias especiales de acuerdo al destino de inhumación, y servicio de cremación en Crematorio propio, el cual cuenta con cuatro modernas salas velatorias en el mismo establecimiento.

Durante el acto de inauguración, que se llevó a cabo ayer, el presidente del Grupo, Edmundo Pieve, destacó la importancia de estas aperturas y explicó el objetivo de la expansión: "Es un anhelo que teníamos desde hace tiempo, desarrollar centros médicos de última tecnología, en toda la provincia de Salta y nuevas salas velatorias. La descentralización permite que nuestros afiliados puedan realizarse aquí sus estudios sin tener que recurrir a la capital. Queremos brindarles mejores servicios cerca de sus domicilios. Acá tenemos muy cerca a Campo Santo y El Bordo, es decir, hay una población importante que consideramos que era necesaria atender", expresó.

Por su parte, la coordinadora ejecutiva del Grupo, María Inés Pieve, subrayó la magnitud de la inversión y el crecimiento sostenido de la compañía. "Buscamos mejorar y continuar expandiéndonos para que nuestros afiliados cuenten con el mejor servicio y la mayor calidad, como siempre. Se trata de una inversión muy importante y nuestras expectativas siguen creciendo porque los salteños nos siguen eligiendo. Agradecemos esa confianza, que sostenemos desde hace más de 60 años de trabajo, y renovamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo y ampliando el grupo en toda la provincia", finalizó.