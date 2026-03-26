Salta celebró el 201º aniversario de la Policía con acto, desfile y balance de seguridad

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En el marco del 201° aniversario de la Policía de Salta, la provincia celebró una jornada cargada de actividades protocolares que culminaron con el tradicional desfile de la fuerza en la explanada del Monumento al General Martín Miguel de Güemes.

El acto central estuvo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro de Seguridad Gaspar Solá Usandivaras y el jefe de Policía Diego Bustos, junto a autoridades judiciales, legislativas y representantes de distintas provincias.

Las actividades comenzaron temprano con el izamiento de los pabellones en la Plaza de Armas 26 de Marzo, uno de los espacios simbólicos de la institución.

Luego, se realizó un desayuno institucional y una misa en la Catedral Basílica, en honor a los integrantes de la fuerza provincial.

El acto central y el desfile en el Monumento a Güemes

El momento principal de la jornada se vivió en el Monumento a Güemes, donde se desarrolló el acto oficial y el desfile policial.

Allí, distintas unidades especiales realizaron demostraciones de destreza, en una puesta en escena que reflejó la preparación operativa de la fuerza.

Durante la ceremonia, delegaciones policiales de distintas provincias, como Catamarca, Jujuy, San Juan, Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Formosa, entregaron reconocimientos a la Policía de Salta.

Este gesto marcó el carácter federal del evento y el vínculo institucional entre las distintas fuerzas del país.

Un momento emotivo con las familias asistidas

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento de más de 40 familias que recibieron asistencia de la institución en situaciones complejas de salud y otras problemáticas.

En representación de ellas, dos personas entregaron cartas y obsequios al jefe de Policía, en señal de agradecimiento.

El mensaje del jefe de Policía

Durante su discurso, Diego Bustos resaltó el compromiso diario de los efectivos con la comunidad salteña.

Destacó la vocación de servicio, la responsabilidad y el profesionalismo de la fuerza, y rindió homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber.

Balance de seguridad: cifras y resultados

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, presentó un balance de gestión con datos concretos.

Señaló que en 2025 se registró la mayor productividad en materia de seguridad de los últimos siete años en la provincia.

Baja de homicidios y delitos

Entre los indicadores destacados, mencionó la reducción de la tasa de homicidios, que pasó de 4,6 a 3,1 por cada 100 mil habitantes.

También remarcó la disminución de delitos contra la propiedad y el fortalecimiento de las tareas de prevención.

Más controles y presencia en la calle

El ministro subrayó que se afianzó la presencia policial mediante patrullajes activos y planificados.

Como resultado, se detectaron más de 1200 personas con pedidos de captura, que fueron puestas a disposición de la Justicia.

Golpe al delito organizado y al narcotráfico

En otro tramo de su discurso, destacó que se desarticularon más de 120 bandas delictivas.

Además, se evitó la circulación de más de 9 millones de dosis de droga, tanto en Salta como en otras jurisdicciones del país.

“Estos logros son de ustedes”, expresó Solá Usandivaras, al dirigirse a los efectivos.

Resaltó el compromiso cotidiano de la fuerza, incluso en situaciones donde se pone en riesgo la vida.

El funcionario también hizo referencia a las políticas implementadas para mejorar las condiciones del personal policial.

Entre ellas, destacó la incorporación de efectivos retirados, que continúan aportando su experiencia al fortalecimiento institucional.

El aniversario número 201 encuentra a la Policía de Salta con un rol clave en la seguridad provincial.

La jornada sirvió no solo para celebrar su historia, sino también para mostrar los avances y desafíos actuales.

Amplia participación institucional

Del acto participaron autoridades de distintos ámbitos, entre ellas la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, y el coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero.

También estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Seguridad, legisladores y representantes municipales.

El cierre de la jornada, con el desfile policial, marcó el final de una celebración que combinó tradición, reconocimiento y balance de gestión.

En un contexto de desafíos en materia de seguridad, la institución reafirmó su compromiso con la comunidad salteña y su rol en la prevención del delito.