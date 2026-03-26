El santo buscará copar nuevamente el estadio Padre Martearena

Juventud es hoy sinónimo de un club ordenado y el triunfo de la semana pasada ante Sarmiento en Chaco abrió el panorama futbolístico para el tan deseado ascenso y esta noche, en la segunda fecha del torneo Federal, tendrá otra prueba de fuego ante Sol de América en el estadio Martearena.

En ese sentido y dentro de la euforia que rodea a la familia santa, el presidente Juan Carlos Segura resaltó que "el equipo está sólido, se logró uno de los objetivos que nos planteamos a principio de año, que era ganar de visitante, pero no nos olvidemos también que el año pasado no le ganamos nunca a ningún equipo formoseño".

"Es fundamental para complementar lo que pasó el viernes pasado que ganemos esta noche. Es fundamental que ganemos porque juventud para lograr lo que necesita, que es el ascenso, tiene que ganar en todos lados. No podemos quedarnos con medias tintas", aseguró.



"La semana que viene quedamos libres. Entonces tenemos que llegar a estar con seis puntos para poder estar tranquilos e ir a La Banda con seis puntos asegurados", insistió.

Un esfuerzo de todos juntos

Al ser consultado sobre el apoyo popular que siempre marca supremacía en el club de la Lerma y San Luis, aseguró que "el país está complicado y eso nos afecta a todos los sectores. Los clubes dependemos muchísimo de lo que nos pueda generar el socio y el hincha, pero sabemos que con el esfuerzo de todos juntos, el club, el equipo, los resultados y el apoyo de su gente, vamos a salir de esto".

"Las expectativas son grandes. Espero ver hoy en el Martearena a Juventud jugandoi frente a unas 10.000 personas, a pesar de la situación".

Todos subidos al camión de Germán

Y en medio del constante trabajo y gestión, Segura resaltó que "el club está ordenado, pero lamentablemente debido a la situación del país, todos los días tenemos que trabajar para generar ingresos y para seguir manteniendo el club ordenado. Esta es una situación que no nos escapa"

"Y futbolísticamente hablando, ya estamos todos subidos en el `Camión de Germán´ y espero que nos lleve a buen puerto la final por el primer ascenso", se ilusionó.

"El objetivo principal de este año es jugar la final por el ascenso y ganarla", concluyó.