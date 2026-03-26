Juventud Antoniana buscará esta noche ratificar su buen arranque

Equipo que gana ... Juventud Antoniana, luego de un gran debut y sacarse una pesada mochila de encima (cortó una larga sequía de visitante), buscará abrochar una nueva alegría frente a Sol de América, de Formosa, al que enfrentará en el estadio Padre Martearena, a partir de las 22, por la segunda fecha de la zona B del Federal A.

El santo tuvo una sólida labor en su estreno, ya que en Resistencia, tras más de dos años y medio sin poder sumar de a tres, derrotó a Sarmiento por 3 a 1.

Este importante resultado, sin lugar a dudas, y pese a que el campeonato recién arranca, le otorga al equipo que dirige Germán Noce una valiosa dosis de confianza para continuar luchando por su gran objetivo: el ascenso.

El técnico antoniano tiene todo definido en lo que respecta al once titular, una decisión que no fue para nada difícil de tomar debido al buen andar de sus muchachos en Chaco. El Piojo Noce apelaría a la misma formación que sumó sus primeros tres puntos en el torneo, fuera de casa.

Juventud, esta vez, con el apoyo incondicional de su gente y bajo una enorme expectativa, intentará revalidar todo lo bueno que hizo en la primera fecha y abrochar su segunda victoria.

Por su parte, Sol de América, que hará su debut en el Federal A, ya que viene de quedar libre la jornada pasada, buscará rescatar algún punto en "La Linda" que le permita mejorar su ubicación en las posiciones.

Juventud formaría con: Juan Serrano; N. Gómez, I. Monti, J. Sanabria y L. Canzoniero; J. Palacios, M. Vargas, G. Taborda, M. Esparza; M. Vicedo y P. Alvarenga.