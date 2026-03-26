PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
26 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

comerciantes salteños
Morillo
General Güemes
cerrillos
Apps de transporte
Rosario de Lerma
Pozos de agua
bebé hospitalizada
Gran Hermano
comerciantes salteños
Morillo
General Güemes
cerrillos
Apps de transporte
Rosario de Lerma
Pozos de agua
bebé hospitalizada
Gran Hermano

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Israel abatió al comandante iraní a cargo el bloqueo del Estrecho de Ormuz

El jefe militar persa era el encargado de interrumpir el flujo comercial en el paso marítimo más crítico para el suministro de energía a nivel internacional.
Jueves, 26 de marzo de 2026 08:17

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 Israel confirmó que abatió al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, tras un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el estrecho de Ormuz.

A través de los medios israelíes que Tangsiri coordinaba el cierre del paso comercial en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la cual se traslada la quinta parte del suministro global de crudo.

Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ni el Gobierno iraní se pronunciaron al respecto.

El estrecho de Ormuz esta bloqueado por la República Islámica para sus "enemigos" desde el 28 de febrero, día que comenzó la guerra en Medio Oriente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD