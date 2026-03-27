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Policiales

Se conoció el resultado de una persecución policial

Ocurrió el domingo. Se hallaron 32 kilos de cocaína.
Viernes, 27 de marzo de 2026 01:19
La droga secuestrada en Orán.

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Finalmente se supo que la comentada persecución de un automóvil particular por diversas calles de la ciudad de Orán, ocurrida el día domingo en la mañana, terminó con el hallazgo de una cuantiosa cantidad de cocaína y la detención de dos personas, al menos hasta el cierre de esta edición.

El impactante operativo antidrogas sacudió a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán el pasado domingo, cuando una persecución vehicular culminó con un auto siniestrado, dos personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de droga dispuestas en ladrillos, como es habitual.

El procedimiento fue visto por centenares de personas pero el resultado del mismo recién fue confirmado por el comisario general Luis Arias, subdirector general de Drogas Peligrosas, horas atrás. El funcionario detalló a medios del norte argentino que la intervención fue el resultado de una investigación previa que venía desarrollándose desde hace tiempo.

El hecho se registró en horas de la mañana del domingo, cuando los efectivos iniciaron el seguimiento de un vehículo sospechoso. La persecución finalizó tras un siniestro, permitiendo la aprehensión de los ocupantes y el secuestro del alcaloide.

Como resultado del operativo, se incautaron más de 32 kilos de cocaína, consolidando un duro golpe contra el narcotráfico en la región.

En el marco de la causa, también se llevaron a cabo allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se brindarán mayores detalles por el momento, debido a que la investigación continúa en curso.

 

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