Un testigo contradijo a Adorni por el vuelo a Punta del Este

El testigo quien facturó el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró ayer en Comodoro Py que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario. Con ello, contradijo al funcionario quien había dicho públicamente que él había pasado su viaje.

Se trata del piloto y broker que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este a Buenos Aires, y quien prestó declaración ante el juez federal Ariel Lijo durante cuatro horas. Al magistrado también le presentó documentos e imágenes de su celular respecto de los vuelos.

Según la información en el expediente, el testigo, Agustín Issin, de 46 años, compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 vuelos por 42.250 dólares el 9 de febrero. Uno de esos vuelos es el que usó Adorni y, según el piloto, fue reservado y pagado por Grandio.

"Me presenté con todo lo necesario para poder brindar mayor aclaración a los hechos en cuestión", dijo Issin, abierto ante los medios al salir de su declaración, que se extendió desde las 11 hasta las 15. "Fueron muchas preguntas", añadió, aunque prefirió no dar más precisiones sobre las consultas.

Precisó que el vuelo de ida lo pagó el periodista y fue facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri), según publicó La Nación online. Respecto al de vuelta, afirmó que fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue vendido a Grandio por 3000 dólares. El pago del pasaje lo hizo en efectivo una persona que mandó Grandio, llamada "Horacio", sostuvo.

La factura del vuelo está fechada el 9 de marzo. Según fuentes judiciales, Issin explicó ayer que la demora en emitir la factura respecto de la fecha del viaje (un mes) se debió a que estaba de viaje y recién la elaboró al regresar, que fue el 9 de este mes.

En cuanto al precio del vuelo, aclaró que se trató de un tramo "vacío", que suele venderse a un costo menor. Sobre los US$4800 originales del costo del pasaje se aplicó una quita de US$1.800, agregó.

Periodista amigo

Grandio es un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Voló con el jefe de Gabinete y su familia a Punta de Este (solo de ida) y dijo que los había invitado a su casa en esa ciudad uruguaya a pasar el fin de semana largo de carnaval.

La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.

Hoy, junto a Milei

El presidente Javier Milei participará hoy a las 11.30 de un acto con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la inauguración de un nuevo Centro de Formación Capital Humano en La Paternal.

Antes, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con el ministro coordinador. Se tratará de otro gesto de respaldo por parte del Presidente hacia el funcionario.