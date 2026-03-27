Accidente fatal en la Circunvalación Sureste: murió un motociclista tras chocar con una camioneta

La mañana en la Circunvalación Sureste se vio sacudida por un violento impacto que terminó de la peor manera. Un motociclista murió tras ser embestido por una camioneta, en un siniestro ocurrido a la altura del Parque Industrial que volvió a poner en foco la peligrosidad de ese corredor vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.30. Según los primeros datos, ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido cuando, por causas que se investigan, la camioneta conducida por un hombre de 80 años impactó contra la motocicleta. Tras el choque, el rodado menor fue arrastrado varios metros y el conductor quedó tendido a unos 20 metros del lugar del impacto.

Producto de la violencia del siniestro, el motociclista falleció sin posibilidad de recibir asistencia médica.

Tras el alerta, efectivos policiales y personal sanitario se desplazaron rápidamente hasta la zona y confirmaron el deceso. En el lugar trabajaron peritos para relevar pruebas y establecer la mecánica del hecho, mientras que el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.