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Espectáculos

Salta recibe la presentación del libro Más allá del Silencio – Identidad Sorda

El encuentro, con interpretación en lengua de señas y entrada libre, propone un acercamiento a la identidad y la cultura sorda desde una mirada accesible, sensible y participativa.
Viernes, 27 de marzo de 2026 10:57

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Hoy Salta será escenario de un evento cultural de gran relevancia: la presentación del libro Más allá del Silencio – Identidad Sorda, obra del escritor sordo y referente de la comunidad, Santiago “Santi” Hanza. La actividad se desarrollará de 17 a 20 en la Sala Mecano de la Casa de la Cultura y contará con servicio de interpretación en lengua de señas para garantizar la accesibilidad del público. La propuesta es abierta y gratuita para todas las personas interesadas.

 

 

En esta obra, Hanza recorre su historia personal y aborda temas vinculados a la identidad y la cultura sorda, con una mirada que invita a reflexionar sobre las barreras comunicacionales, los desafíos cotidianos y la importancia del reconocimiento pleno de la comunidad sorda. Más allá del Silencio – Identidad Sorda combina relato autobiográfico y perspectiva cultural, y pone en valor los derechos comunicacionales y la riqueza de la experiencia sorda.

La presentación representa una oportunidad para acercarse a la literatura desde la diversidad y promover espacios de visibilidad, expresión y participación plena para las personas sordas.

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