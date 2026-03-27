La Sociedad Italiana abre su ciclo anual de actividades con un gran evento gastronómico

El domingo 29 de marzo la gastronomía siciliana dirá presente en la Sociedad Italiana de Salta (Zuviría 380), con el primer almuerzo siciliano del año. El encuentro comenzará a las 13 y contará con un menú cien por ciento artesanal de dos pasos. En primer término, los presentes podrán degustar una "nvigliulata" —en dialecto siciliano—, que consiste en berenjenas rellenas con queso gratinado y salsa típica. En segundo lugar se servirán pastas caseras, elaboradas con los mejores secretos traídos desde Italia. Todo lo recaudado será destinado a beneficio de la entidad.

Para la colectividad, el domingo es el día del descanso, pero también el de la familia y los amigos. “En nuestra mesa siempre había, y hay, lugar para uno más. Por eso queremos compartir esta costumbre de reunirse en mesas largas, llenas de alegría y buena comida”, señaló Salvatore Russo, protesorero de la entidad y artífice de esta gran iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo.

Russo llegó a Salta en 1954, cuando tenía seis años, proveniente de Petineo (Sicilia). Es el menor de siete hermanos, y en Argentina pudo reencontrarse con su padre, quien había emigrado años antes. “Pueblos enteros vinieron de Italia, un país muy sufrido y del que recuerdo todo. Acá tuve que repetir primer grado porque solo hablaba en dialecto”, destacó “Turi”, siempre buscando homenajear a todos los que emigraron.