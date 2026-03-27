Accidente cerca del expeaje Aunor: el conductor tenía alcohol en sangre

La Justicia avanza en la investigación del grave siniestro vial ocurrido el jueves por la noche sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1593, en inmediaciones del expeaje Aunor. El hecho dejó como saldo a dos personas heridas, una de ellas en estado delicado.

Según los datos preliminares, el automóvil se encontraba detenido cuando sus ocupantes habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas. En ese contexto, el conductor realizó una maniobra de retroceso que derivó en el desplazamiento del rodado hacia la banquina, su posterior vuelco y la caída desde un puente.

El test de alcoholemia practicado al conductor dio resultado positivo, lo que se suma a la hipótesis inicial de imprudencia al volante como factor determinante.

Como consecuencia del impacto, el conductor fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, donde permanece internado con pronóstico reservado. Su acompañante también resultó herido y continúa bajo atención médica.