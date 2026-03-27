Por el mal estado de la ruta 9/34, un juez autorizó que un menor no regrese a su casa de noche

Una decisión judicial volvió a poner en foco el crítico estado de las rutas en la provincia. El juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Paz, autorizó que un menor permanezca una noche más con su padre debido al riesgo que implica transitar por la ruta nacional 9/34.

En la resolución, el magistrado fue contundente al describir la situación vial y señaló que circular por ese tramo representa “un riesgo suicida”. Con ese argumento, resolvió priorizar el interés superior del niño y evitar su traslado en condiciones consideradas peligrosas.

El caso se enmarca en un acuerdo previo entre los padres, que establecía que el menor debía permanecer durante el fin de semana con su padre y regresar el domingo por la noche al domicilio materno, ubicado en Rosario de la Frontera. Sin embargo, el estado de la ruta motivó una modificación excepcional de ese esquema.

De esta manera, el niño pernoctará una noche adicional y deberá ser restituido el lunes, en el horario fijado en la audiencia correspondiente. La responsabilidad del traslado quedará a cargo del padre.