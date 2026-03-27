El rector de la UNSa integra el Comité Ejecutivo del CIN: presidirá la Comisión de Comunicación y Medios

En el marco del 95° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) celebra la designación de su rector, Mag. Miguel Martín Nina, como integrante del Comité Ejecutivo del organismo, donde además asumirá la presidencia de la Comisión de Comunicación y Medios.

El encuentro se llevó a cabo este viernes en la provincia de La Pampa y reunió a autoridades de universidades públicas de todo el país, en una jornada marcada por la defensa de la educación pública y el análisis de la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional.

Durante el plenario, fue elegido como presidente del CIN el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien estará acompañado en la vicepresidencia por Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Asimismo, el plenario acordó proponer como representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al Dr. Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con el acompañamiento como suplente del Abog. Hugo Galderisi. En ese marco, se encomendó a las nuevas autoridades del CIN iniciar el proceso electoral para la definición de la representación de las carreras de Derecho en dicho órgano.

En esta misma instancia, se llevó adelante la renovación del Comité Ejecutivo y de las autoridades de las comisiones permanentes del CIN, consolidando una nueva etapa de trabajo articulado entre las universidades públicas del país.

La designación del rector de la UNSa en un rol estratégico dentro del Comité Ejecutivo y al frente de la Comisión de Comunicación y Medios fortalece la presencia institucional de la universidad en los espacios de definición de políticas universitarias a nivel nacional, y reafirma su compromiso con la defensa del sistema público, no arancelado y de calidad.