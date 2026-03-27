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Salta

Alerta amarilla por tormentas en algunos sectores de Salta: qué zonas serán afectadas y en qué horarios

egún el informe, se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos.
Viernes, 27 de marzo de 2026 18:30

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El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas regiones de la provincia de Salta entre la tarde de este viernes y la mañana del sábado, con fenómenos que podrían presentarse con variada intensidad.

Durante la jornada de este viernes, la advertencia estará vigente desde las 18 hasta las 00 horas y abarca a la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos. Según el informe, se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos. En estas zonas se estiman acumulados de lluvia entre 10 y 25 milímetros, aunque no se descarta que sean superados de manera puntual.

En tanto, para el sábado, la alerta se extenderá desde la medianoche hasta las 6 de la mañana y afectará a los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, así como también a las zonas de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Para este período se esperan tormentas de mayor intensidad, con precipitaciones acumuladas que podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros. Además, los fenómenos podrían incluir fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que alcanzarían los 80 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

Desde los organismos oficiales recomiendan a la población mantenerse informada, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones ante posibles anegamientos o ráfagas intensas.

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