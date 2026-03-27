Monteoliva llega a Salta para evaluar el Plan Güemes y reforzar la seguridad en la frontera

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, llegará a Salta para encabezar un balance del Plan Güemes, el operativo de seguridad que refuerza el control en la frontera norte de la provincia.

La actividad se desarrollará en el Casino de Oficiales de la Jefatura de Región IX de Gendarmería Nacional Argentina, en la ciudad de Salta, en el marco de una agenda de trabajo que también incluirá actividades en la provincia de Jujuy.

El eje de la visita estará puesto en la evaluación del despliegue del Plan Güemes, una estrategia impulsada por el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad en zonas de frontera y combatir delitos complejos.

Durante el encuentro, la ministra realizará un análisis del funcionamiento del operativo, que involucra la articulación entre fuerzas federales y organismos de seguridad en áreas consideradas críticas del norte provincial.

El Plan Güemes tiene como objetivo principal reforzar el control territorial en corredores estratégicos, especialmente en zonas limítrofes con Bolivia, donde se registran problemáticas vinculadas al narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales.

En ese contexto, la presencia de Monteoliva en Salta apunta a consolidar la coordinación operativa de las fuerzas federales desplegadas en la región.

Además del balance, la funcionaria encabezará la entrega de equipamiento informático destinado a fortalecer las capacidades operativas de Gendarmería.

Según se informó, estos recursos buscan mejorar las tareas de control, monitoreo y respuesta en el territorio, en línea con la estrategia de seguridad implementada en el norte argentino.

La visita se enmarca en una serie de acciones del Gobierno nacional orientadas a reforzar la presencia del Estado en zonas de frontera y optimizar el trabajo conjunto entre Nación y provincias.

Tras su paso por Salta, la ministra continuará su agenda en Jujuy, donde también abordará temas vinculados a la seguridad fronteriza y la coordinación de operativos.

El Plan Güemes se mantiene como uno de los ejes centrales de la política de seguridad en el norte del país, con foco en la prevención del delito y el fortalecimiento institucional en áreas sensibles.