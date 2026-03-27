“Aprendiendo a vivir” estrenó nueva temporada en Netflix

La serie Aprendiendo a vivir estrenó su tercera y última temporada en Netflix. El cierre definitivo de la historia llegó este 25 de marzo de 2026 y marca el final del recorrido de Amerie y su grupo en la escuela Hartley High, en una temporada cargada de emociones, tensiones y decisiones clave.

En esta última entrega, los protagonistas atraviesan su último año escolar y buscan disfrutarlo al máximo antes de dar el salto a la vida adulta. Sin embargo, todo cambia cuando una broma de venganza sale mal y desencadena un secreto que amenaza con destruir al grupo.

A partir de ese momento, las relaciones comienzan a tensarse, resurgen viejos vínculos y aparecen nuevas conexiones, mientras cada personaje enfrenta el desafío de definir su identidad y su futuro.

La trama mantiene el estilo que convirtió a la serie en un fenómeno: conflictos emocionales, vínculos intensos y una mirada directa sobre problemáticas actuales que afectan a los jóvenes.

Creada por Hannah Carroll Chapman, la ficción funciona como un reboot de la serie original de 1994, pero con una narrativa moderna, diversa y adaptada a las nuevas generaciones.

El elenco de Aprendiendo a vivir temporada 3

El elenco está encabezado por Ayesha Madon en el papel de Amerie, junto a James Majoos, Chloé Hayden y Thomas Weatherall, entre otros jóvenes talentos que consolidaron el éxito de la serie.

A ellos se suman nuevos personajes en esta temporada final, que aportan más tensión a la historia y acompañan el cierre de los conflictos que se desarrollaron desde el inicio.

Uno de los ejes centrales de esta última temporada es el paso a la adultez, con personajes que ya no pueden postergar decisiones y deben enfrentar las consecuencias de sus actos.

El adelanto oficial ya anticipaba un año final caótico, con secretos, conflictos internos y un desgaste emocional que atraviesa a todo el grupo.

Con una combinación de drama adolescente, humor y una mirada honesta sobre el crecimiento personal, “Aprendiendo a vivir” se despide como una de las series juveniles más comentadas del catálogo de Netflix.

La temporada final ya está disponible completa en la plataforma, lo que permite a los usuarios ver toda la historia desde el inicio hasta su desenlace.