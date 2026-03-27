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Policiales

Una maestra jardinera fue condenada por causar daño psicológico a siete niños en Tres Cerritos

La docente fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.
Viernes, 27 de marzo de 2026 21:52

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Una maestra jardinera fue condenada como autora del delito de lesiones leves (siete hechos) en concurso real, en perjuicio de alumnos de la sala maternal donde se desempeñaba como docente auxiliar. 

El juez de Garantías 4 del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, tras recibir la confesión de la acusada y con el acuerdo de las partes, la condenó a tres años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se incluye la realización de tratamiento psicológico en atención a la naturaleza de los hechos imputados. Además, se dispuso la prohibición de mantener contacto o estar al cuidado de menores de edad por el término de la condena.

Las denuncias que originaron la investigación fueron realizadas por los padres de siete niños de dos años que concurrían a un jardín maternal de la zona del barrio Tres Cerritos, de la ciudad de Salta. Tomaron la decisión luego de advertir signos de malos tratos, principalmente de tipo psicológico, en sus hijos. Los niños, al expresar que «la seño era mala», revelaron que la docente auxiliar les pegaba o los empujaba.

Ramos Ossorio destacó que se trata de un fallo trascendente, porque en el se considera “lesión” al daño psicológico provocado a los niños, quienes segun quedó demostrado, presentaban angustia, temor, y no querían concurrir al establecimiento, como así también observaban comportamientos impropios de su edad.

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