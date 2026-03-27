Pericia contable complica más a Kila Gonza

El juicio contra exfuncionarios del municipio de San Lorenzo sumó ayer un elemento clave con la exposición de una pericia contable que evidenció serias irregularidades en la administración de fondos públicos durante la gestión del exintendente Ernesto "Kila" Gonza.

La investigación se originó tras una denuncia impulsada por el actual jefe comunal, quien ordenó una auditoría al asumir su mandato. Según la acusación, los imputados habrían administrado recursos municipales de manera discrecional, sin cumplir normas vigentes ni rendir cuentas, lo que habría generado un perjuicio al erario público

Durante la audiencia, la perito contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales presentó conclusiones basadas en la documentación analizada, en las que señaló la ausencia de las Cuentas Generales del Ejercicio correspondientes a 2018 y 2019 y la falta de registros completos de ejecución presupuestaria, lo que impidió verificar el destino de los recursos.

En relación a las contrataciones, la experta indicó que no se hallaron respaldos de procedimientos legales para la adquisición de bienes. Entre las irregularidades detectadas se mencionaron compras de tablets, televisores, estufas y una camioneta sin licitaciones ni justificación formal.

También advirtió la inexistencia de inventarios de bienes y de registros que permitan identificar su incorporación, valor o responsables, lo que impidió reconstruir la trazabilidad del patrimonio municipal.

Uno de los puntos más críticos señalados fue el manejo de fondos en efectivo. La pericia detectó un sistema basado en vales y recibos sin respaldo suficiente, además de referencias cruzadas entre distintos destinatarios, lo que dificultó el control de los movimientos financieros.

Asimismo, se identificaron erogaciones bajo conceptos no presupuestarios, como "campaña electoral" y "apertura campaña", que no correspondían a pagos de sueldos ni a gastos autorizados dentro del esquema administrativo.

Sin control

La especialista también remarcó la ausencia de controles básicos, como arqueos de caja, conciliaciones bancarias y registros contables, así como el uso reiterado de dinero en efectivo por fuera del circuito bancario, pese a que los ingresos municipales deben ser depositados diariamente.

En cuanto a los fondos destinados a programas sociales, indicó que no existían rendiciones adecuadas, especialmente hacia el final del período analizado, a pesar de tratarse de recursos con destino específico.