"Al ChatGPT los menores lo usan como acompañante terapéutico"

El reciente fallo en California, donde un jurado responsabilizó a Meta, por Instagram, y a YouTube, de Google, por dañar la salud mental de una joven y ordenó una indemnización de 3 millones de dólares, marcó un precedente global. La decisión puso el foco en el diseño "adictivo" de las plataformas y reabrió el debate sobre su impacto en niños y adolescentes, un fenómeno que, según advierten especialistas, también se replica en Argentina. En ese contexto, el médico Nicolás Flandorffer Nallar analizó los efectos de estas tecnologías y alertó sobre su alcance en la salud mental.

¿Este fallo en Estados Unidos puede sentar un precedente a nivel global?

Siempre hay una primera vez y está bueno sentar el precedente. Yo creo que en Argentina estamos bastante lejos todavía, lamentablemente. Pero sí, claro que es muy importante. Celebro que por lo menos ya legisladores y jueces empiezan a entender que el problema no es del individuo, el individuo es la víctima, y que hay un diseño de las redes que nos ha cambiado la conducta humana a todos los seres humanos.

¿Qué pasa con los mecanismos adictivos de las redes sociales?

Sobre todo en los chicos y los adolescentes, y en realidad en todos, en los adultos también. Pero los chicos y los adolescentes, por ser los más vulnerables, son aquellos a los que tenemos que proteger. Además, tienen el cerebro todavía no moldeado del todo, entonces los daños que se generan quedan marcados para todo el viaje.

Yo trabajo en prevención con los padres. No podemos esperar a que el gobierno o la justicia se den cuenta. Nosotros como padres ya tenemos que entender que eso les hace mal y protegerlos de las pantallas, porque dejan una marca para siempre.

¿Cuáles son los riesgos concretos?

Más allá de los peligros específicos, que son muchos, por ejemplo la vinculación con pedófilos. Para cualquier persona con malas intenciones es como pescar en una pecera, tiene a todos los chicos ahí. Así como la publicidad dirigida encuentra al posible comprador, también un pedófilo encuentra fácilmente a posibles víctimas.

También está la ludopatía, las apuestas online y muchas otras cosas. Pero lo que está por detrás es un diseño de un dispositivo hecho para ser adictivo, en el que caemos todos. No solo el chico que sufre un abuso, o el que tiene ansiedad o depresión, o el que cae en la ludopatía. Nos engancha a todos. Y ese diseño habilita todos los demás daños.

¿Qué se está cuestionando en este fallo?

Lo que se pide es revisar ese diseño y dejar de hacer que el único objetivo sea que no nos podamos despegar. Ellos le llaman vinculación con el usuario. Es como si hoy uno le pidiera a una inteligencia artificial, haceme una app que logre la mayor vinculación posible. No importa si deja de comer o de respirar, mientras esté más tiempo, es válido. Esa fue una de las claves del fallo, demostrar que todo está diseñado a propósito para que el usuario esté scrolleando infinitamente, con reproducción automática constante. El scroll infinito fue clave.

¿También se probó que esto se conocía desde antes?

Sí. Se demostró que esto lo saben hace mucho y lo ignoraron. Desde antes de Instagram, en Facebook ya había advertencias. Incluso hay testimonios de extrabajadores que dijeron que sabían lo mal que le hacía a los adolescentes y aun así avanzaban, porque si ganaban un usuario en la adolescencia, lo tenían para todo el viaje.

¿Qué impacto tienen las pantallas en la capacidad cognitiva?

Está demostrado que reduce la capacidad cognitiva en todos. Y en los chicos más, porque son un lienzo en blanco y absorben todo. Los efectos son distintos según la generación, pero los efectos están en todos.

¿Se puede frenar el consumo adictivo?

Se puede y se debe. Pero no hay que apelar a la voluntad. Yo trabajo en adicciones hace muchos años y la voluntad es lo que está roto.

En este caso, además, hay miles de estrategias de diseño para que no funcione la voluntad. Entonces no se puede confiar en la autogestión del chico. El dispositivo está diseñado para que no se pueda controlar.

¿Qué herramientas pueden usar los padres?

Hay que anticiparse. El día que decidís darle un teléfono a tu hijo, que ojalá sea lo más tarde posible, tiene que venir con límites desde el inicio. Una hora, dos horas, según la edad. Hay sistemas de control parental. El más conocido es el de Google, Family Link, aunque hay otros. Ninguno es perfecto, porque las aplicaciones están diseñadas para que te quedes.

Pero ayudan a evitar la pelea diaria. El chico aprende a administrar el tiempo. Y además hay que acompañar, preguntar, interesarse en lo que consume.

¿El contenido para chicos hoy es distinto al de antes?

Hoy el diseño no está pensado para los chicos, está pensado para que se peguen. Lo que funciona es luz, corto, rápido, y antes de que termine te tira otro contenido.

Muchas veces vemos propuestas que se venden como infantiles, pero en realidad son estímulo constante, ruido, cambios permanentes. No son contenidos pensados para chicos.

¿Qué cambió respecto de generaciones anteriores?

No me gusta caer en que todo tiempo pasado fue mejor. Siempre lo nuevo genera críticas. Pero acá hay algo distinto, porque hoy el sistema puede leer al usuario.

Ya no es el mismo contenido para todos. A cada chico le pega donde más le afecta. Si detecta algo que lo engancha, le va a dar cada vez más de eso para que no pueda salir.

¿Cómo impacta eso en la socialización?

Lo saca del mundo real. Incluso en la escuela se dice que en clase está prohibido y solo se usa en el recreo. Pero el recreo es donde más se aprende, donde uno socializa, se encuentra con el otro, se incomoda. Todo eso desaparece cuando aparece la pantalla.

¿Qué peligros hay detrás del celular?

Hay muchos peligros invisibles, estafas, apuestas, grooming. Como padres somos muy sobreprotectores en el mundo real, pero dejamos a los chicos horas solos con estos riesgos, que hoy son mucho más frecuentes.

¿Qué deberían hacer los padres?

Acompañar. Usar controles parentales, pero también hablar. Preguntar qué hicieron, qué consumieron, interesarse, aunque no nos guste. Saber qué influencers siguen, qué promocionan.

¿Cómo impacta la inteligencia artificial?

Se cruza en un momento muy difícil. Puede ir en contra de la creatividad si se usa mal. Porque la creatividad la tiene la herramienta, no el usuario.

¿La inteligencia artificial también genera dependencia?

Sí. Funciona con la misma lógica que las redes. Te halaga, te sorprende, busca que te quedes.

Tiene incluso mecanismos para retenerte, como sugerencias para seguir profundizando. Es lo mismo que hacen las redes.

¿Cuál es el principal uso entre jóvenes?

Según datos de Estados Unidos, el principal uso de ChatGPT en menores de 20 años es como acompañante terapéutico, espiritual o psicológico, cerca del 80% del tiempo de uso

¿Por qué eso es peligroso?

Porque la inteligencia artificial tiende a decirte lo que querés escuchar. No te confronta. Puede reforzar estados negativos. Incluso hay casos extremos. También tiende a polarizar, reforzar ideas y llevar a posiciones más extremas.