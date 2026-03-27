Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y quedó trunca su chance de ir al mundial 2026

El entrenamiento vespertino de la Selección Argentina este jueves trajo consigo una pésima noticia: el delantero Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y se termina así su sueño mundialista.

La lesión se produjo durante la última práctica antes del amistoso ante Mauritania. Allí, el delantero de Racing de Estrasburgo se retiró entre lágrimas, a la espera de los estudios que, finalmente, confirmarían la gravedad de la situación.

Si bien se especulaba con que pueda ser algo menor, que no le impida pelear por un lugar en la lista defintiva para el Mundial, lo cierto es que los estudios pasada la medianoche confirmaron que se trataba de la misma lesión que sufrió hace dos años.

Mucha era la expectativa en torno a la presencia del atacante en la Albiceleste, sobre todo dado el grandioso nivel demostrado en la Ligue 1. Actualmente se ubicaba como el máximo goleador del certamen francés con 16 conquistas y hace rato que pide pista en la Selección.

Ese gran nivel le valió la convocatoria y su debut con Argentina en el amistoso ante Angola, a fines de 2025. Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, Sin embargo, la desafortunada lesión lo deja fuera de carrera y le impedirá pelear por un lugar en Estados Unidos, México y Canadá.