Isabel Macedo deslumbró en Río de Janerio

Isabel Macedo eligió Río de Janeiro, Brasil, como destino para una escapada y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que resumen el espíritu relajado y veraniego de su viaje. La actriz se mostró disfrutando del sol y la playa, alternando entre momentos de descanso, selfies frente al mar, lecturas y almuerzos informales, siempre con el inconfundible paisaje carioca de fondo.

En la primera imagen, Isabel posó en el balcón de su hotel, con vista al océano, luciendo un vestido camisero estampado en tonos verdes y lilas, gafas oscuras y una cartera de diseñador cruzada al hombro.

En las siguientes postales, la actriz se dejó ver recostada sobre la arena con una cerveza en mano, riendo y disfrutando de la brisa marina. El bikini blanco y azul, los anteojos vintage y el cabello suelto y al natural completaron su look playero. “Un gusto conocerte”, escribió la actriz en el pie de foto de la publicación que hizo en redes.

Otras fotos la muestran bebiendo y relajándose en la playa, entregada al sol, y también en un primer plano que resalta su rostro sin maquillaje, disfrutando de la serenidad del mar.

No faltaron las selfies en el espejo de la habitación, donde Isabel posó tanto con el vestido estampado como con un conjunto de bikini negro y falda de red, dejando ver su costado más fashionista y descontracturado.