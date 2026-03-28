EEUU e Israel atacaron plantas nucleares en Irán

El escenario sigue siendo de máxima tensión en Medio Oriente. Israel y EEUU lanzaron ayer un nuevo ataque sobre instalaciones nucleares en el centro de Irán, en el marco del conflicto que ya lleva casi un mes. Según las autoridades iraníes, los bombardeos no dejaron víctimas ni provocaron fugas radiactivas.

Los objetivos alcanzados fueron el complejo de procesamiento de agua pesada de Jondab y la planta de producción de torta amarilla de Ardakan, ambos ubicados en la provincia de Yazd. Estas instalaciones son clave dentro del programa nuclear iraní, ya que participan en etapas previas al enriquecimiento de uranio.

El vicegobernador de la provincia de Markazi, Hasan Qamari, denunció que la planta de Jondab "fue atacada por enemigos sionistas y estadounidenses", y sostuvo que la ofensiva no afectará el desarrollo nuclear del país. Y aseguró que no se registraron fugas radiactivas y que la población no corre riesgos.

Desde Israel, las Fuerzas de Defensa confirmaron la operación y señalaron que el ataque tuvo como objetivo una instalación utilizada para producir materias primas necesarias para el enriquecimiento de uranio. Indicaron que se trata de una estructura única y que su destrucción debilita el programa nuclear iraní.

Por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó el impacto sobre la planta de Ardakan, donde se procesa el mineral de uranio para convertirlo en torta amarilla. Según el organismo, tampoco allí se detectaron liberaciones de material radiactivo.

Este nuevo episodio se suma a una serie de ataques en los últimos 28 días. La planta nuclear de Natanz, uno de los centros más importantes del programa iraní, ya ha sido alcanzada en dos ocasiones durante el conflicto. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra la ciudad israelí de Dimona, cercana a instalaciones nucleares.

La escalada de violencia encendió alertas. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió "contención militar" tras el ataque a Ardakan y confirmó que se encuentra investigando lo ocurrido. El director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, reiteró la necesidad de evitar una mayor escalada que pueda derivar en un accidente nuclear.

La ONU pide justicia por las niñas de Minab

El alto comisionado de DDHH de la ONU, Volker Türk, reclamó ayer que se hagan públicos los resultados de la investigación sobre el bombardeo a una escuela en Minab, Irán, que dejó 168 muertos, en su mayoría niñas, y que según las primeras investigaciones fue perpetrado por EEUU. El bombardeo "mostró claramente quién paga el mayor precio en las guerras", dijo Turk, y agregó que el ataque, ocurrido el 28 de febrero, generó un "horror visceral". El diplomático exigió una pronta conclusión de las pesquisas. "Debe haber justicia ante el terrible daño perpetrado", señaló y remarcó que las diferencias entre los países "no se resuelven asesinando a escolares".