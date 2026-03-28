Llegaron a Cuba 2 veleros con ayuda humanitaria

Dos veleros que transportaban ayuda para Cuba desde México y que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han "transitado con seguridad" hasta la isla, informaron ayer desde Estados Unidos.

"La Guardia Costera de Estados Unidos recibió ayer a las 10:36 horas un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba", declaró el vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

La Guardia Costera estadounidense, no obstante, no participaba en las labores de búsqueda de los barcos, lideradas desde México, de donde partieron ambos barcos días atrás.

El jueves, la Secretaría de Marina (Semar) informó que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que desaparecieron mientras se trasladaban desde la Isla Mujeres (México) a La Habana para llevar ayuda humanitaria a la isla.

Desde hace dos décadas, México ha brindado ayuda humanitaria a Cuba de manera sostenida. Este apoyo se ha fortalecido en años recientes mediante el envío de insumos médicos, alimentos y combustible, en medio de la crisis que atraviesa la isla caribeña.

"Puede ser el momento"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, estimó ayer que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

"Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", dijo Rubio desde París, donde participado en una reunión del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento".