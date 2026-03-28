Piden nuevas medidas de prueba en la causa Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita le solicitó ayer al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni. El expediente se originó a partir del vuelo privado a Punta del Este que el funcionario realizó junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio.

Según fuentes judiciales, el fiscal consideró que existen elementos suficientes para avanzar en el análisis de la evolución patrimonial de Adorni, aunque por el momento no hay imputaciones formales. Entre las primeras medidas solicitadas se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal para determinar bienes a nombre del funcionario o de su esposa, Bettina Angeletti.

También se requirió información a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, así como reportes sobre posibles embarcaciones o aeronaves vinculadas. A esto se suma un pedido específico sobre el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, donde se investiga una presunta vivienda atribuida al entorno del funcionario.

La denuncia, impulsada por la diputada Marcela Pagano, sostiene que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal. Además, advierte sobre presuntas omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior.

En paralelo, la investigación busca determinar si existieron irregularidades en el viaje a Punta del Este. La hipótesis apunta a que el vuelo podría haber sido financiado por Grandio como contraprestación por contratos con la TV Pública, lo que podría configurar delitos como dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. En ese marco, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó ayer en la TV Pública para recolectar documentación sobre las contrataciones vinculadas al periodista.

Otro elemento clave surgió en las últimas horas con la declaración de una secretaria vinculada al piloto del vuelo, quien ratificó que el traslado fue pagado por Grandio, testimonio que coincide con lo declarado por el piloto ante la Justicia.

Lijo ya recibió el requerimiento fiscal, pero aún no resolvió qué medidas pondrá en marcha. La causa continúa en etapa preliminar, con el foco puesto en determinar si existieron inconsistencias patrimoniales o beneficios indebidos.