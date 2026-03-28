Refuerzan la asistencia en Morillo por la crecida del río

El Gobierno de Salta intensificó este fin de semana el operativo de asistencia en zonas afectadas por las crecidas del río Bermejo, en el marco de las acciones dispuestas por el gobernador Gustavo Sáenz ante la emergencia climática que se registra desde hace semanas.

El despliegue fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, quien preside el Comité de Emergencia Climática, junto a funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo, el intendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Ariel Arias, y referentes de organizaciones locales. Durante la jornada se coordinaron nuevas acciones para los próximos días y se concretó la entrega de alimentos y agua a 50 familias de Casas Viejas y parajes cercanos, previamente relevadas por el municipio.

El Ministerio de Salud desplegó un operativo desde el hospital de Morillo hacia puestos sanitarios de El Quejón, El Sauce y Casas Viejas. Un equipo multidisciplinario ya asistió a más de 300 personas, con controles a 60 niños y aplicación de vacunas.

Equipos de Desarrollo Social recorrieron domicilios para brindar asistencia directa, tareas que continuarán en otros puntos ubicados a la vera del río. Además, se articuló con el Registro Civil, que realiza operativos de documentación en Los Blancos y Morillo para garantizar el acceso a trámites esenciales.

Asistencia

En paralelo, el Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Defensa Civil, acompaña las tareas en territorio con acciones de coordinación y asistencia en parajes como Las Viejas Casas, junto a personal policial de la jurisdicción.

El Ministerio de Educación y Cultura relevó el estado de la conectividad y el funcionamiento de los comedores escolares en las instituciones afectadas, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio alimentario y mejorar las condiciones de acceso en los establecimientos.