Reunión por el aeropuerto en Cafayate

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo ayer reuniones con funcionarios del Gobierno nacional para avanzar en proyectos estratégicos vinculados a la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia, con eje en la creación de un aeropuerto internacional en Cafayate y la reactivación de obras viales, según se informó.

En un encuentro con el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, se analizó el proyecto para construir un nuevo aeropuerto internacional en Cafayate, una iniciativa que la Provincia impulsa desde hace años con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea y potenciar el turismo.

El proyecto, aseguraron, apunta a consolidar a Cafayate y a los Valles Calchaquíes como un destino de proyección internacional, ampliando la llegada de visitantes del exterior y promoviendo especialmente el turismo vinculado a los vinos de altura. Además, contempla el desarrollo de nuevas rutas aéreas, con foco en mercados estratégicos como Brasil, y una mejora sustancial en los tiempos de acceso a la región.

Según se informó, las gestiones iniciadas ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, ORSNA, y el trabajo articulado con Nación permitieron avanzar en una alternativa concreta para el desarrollo de esta infraestructura.

En paralelo, Sáenz también se reunió con el secretario Coordinador de Infraestructura de la Nación, Carlos Frugoni, con quien abordó la situación de obras públicas.

Entre los proyectos analizados se destacan la ruta nacional 9/34, orientada a reducir la siniestralidad y mejorar la conectividad regional, los puentes sobre el río Vaqueros para optimizar la circulación en el área metropolitana, y los tramos 2 y 3 de la ruta nacional 51, fundamentales para el Corredor Bioceánico y la vinculación con la Puna y Chile.

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de garantizar la continuidad de las obras comprometidas por Nación. "Son recursos que corresponden a todos los salteños. No vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece para fortalecer nuestra conectividad y progreso", afirmó.

Además, ratificó su intención de avanzar con las 11 rutas incluidas en el acuerdo firmado con el Gobierno nacional en junio de 2024, al considerar que la conectividad es un eje central para el crecimiento y la integración de la provincia.

"Seguimos trabajando mes a mes para fortalecer la conectividad en Salta, gestionando la continuidad de rutas nacionales que hoy se encuentran en estado de abandono", sostuvo Sáenz.

Por último, recordó que la Provincia asumió la ejecución de obras que quedaron paralizadas a nivel nacional, entre ellas viviendas, Centros de Desarrollo Infantil, la Ciudad Judicial de Orán y el alteo del dique El Limón.