Orán: trasladaban cinco monos en una caja y quedaron a disposición de la Justicia por violar la ley de fauna silvestre

Un procedimiento de Gendarmería Nacional permitió detectar el traslado ilegal de fauna silvestre en el norte provincial y derivó en el rescate de cinco monos que eran transportados en condiciones irregulares. El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de Puerto Chalanas, en jurisdicción de Orán, donde efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo.

Según informaron fuentes oficiales, integrantes de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, divisaron a un hombre que llevaba una caja envuelta con cinta, lo que despertó sospechas. Al ser interceptado e identificado, los gendarmes procedieron a realizar el control correspondiente y detectaron que en el interior se encontraban cinco ejemplares de primates.

Los animales pertenecían a las especies Sapajus nigritus, conocidos como mono caí, y Callithrix spp., comúnmente denominados monos tití. Ante esta situación, se procedió de inmediato al resguardo de los ejemplares, así como también al traslado del involucrado hacia la sede de la subunidad para avanzar con las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

En el marco de la intervención judicial, tomó participación la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso que los animales sean entregados a la Fundación Protectora de Animales “Patitas en la Calle”. Allí serán evaluados y sometidos a un proceso de recuperación con el objetivo de lograr su reinserción en el hábitat natural.