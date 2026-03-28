El glaciar Perito Moreno fue elegido entre los 51 lugares más hermosos del mundo según Time Out

El imponente Glaciar Perito Moreno volvió a captar la atención del mundo y se metió en un ranking internacional que celebra la belleza natural del planeta. La prestigiosa revista Time Out lo incluyó entre los 51 lugares más hermosos del mundo, consolidando su lugar como uno de los destinos más impactantes de Argentina.

Ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, el Perito Moreno no es solo un paisaje: es un espectáculo en movimiento. Su pared frontal de hielo, que se eleva hasta unos 70 metros sobre el nivel del lago, genera un escenario imponente que cambia constantemente.

A diferencia de otros glaciares del mundo que retroceden, este coloso patagónico mantiene un comportamiento dinámico y activo. Los desprendimientos de grandes bloques de hielo —que caen con estruendo sobre las aguas del Lago Argentino— se convirtieron en uno de los fenómenos naturales más impactantes para quienes lo visitan.

El ranking que lo vuelve a poner en el mapa global

El listado de Time Out reúne destinos de todos los continentes seleccionados por expertos y colaboradores del medio, quienes evalúan el impacto visual, la singularidad y la experiencia que ofrecen estos lugares.

En ese contexto, el glaciar argentino logró posicionarse en el puesto 45, compartiendo espacio con escenarios naturales y urbanos de todo el planeta, lo que refuerza su atractivo como destino internacional.

Un emblema del turismo argentino

El reconocimiento no es casual. El Perito Moreno es, desde hace años, uno de los puntos turísticos más visitados del país y una de las postales más representativas de la Patagonia.

Su inclusión en este ranking vuelve a poner en valor el potencial natural de Argentina y confirma que, más allá de las distancias, el país sigue ofreciendo paisajes capaces de competir con los más impactantes del mundo.

Cada año, miles de turistas llegan hasta el sur para recorrer sus pasarelas, navegar frente a sus paredes de hielo o simplemente presenciar uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza.

Un destino que no deja de sorprender

El nuevo reconocimiento internacional llega en un contexto donde el turismo de naturaleza gana cada vez más protagonismo. En ese escenario, el Glaciar Perito Moreno se consolida como una experiencia única, donde el silencio, el hielo y la inmensidad construyen una escena difícil de olvidar.