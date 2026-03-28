Jorge Martín ganó la Sprint de MotoGP y se cayó de la moto mientras festejaba

El español Jorge Martín vivió una jornada tan brillante como insólita en el MotoGP. Se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de las Américas, pero su festejo terminó de la manera menos esperada: en el suelo.

Martín logró imponerse en una carrera intensa, donde mantuvo un ritmo sólido y logró superar a rivales de peso como Francesco Bagnaia. El triunfo no solo le permitió sumar puntos clave, sino también consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato.

La Sprint del GP estadounidense dejó varias emociones, con maniobras ajustadas y un cierre que mantuvo la tensión hasta las últimas vueltas. En ese contexto, el español mostró firmeza y precisión para quedarse con el primer puesto.

Sin embargo, lo más comentado llegó después de la bandera a cuadros. Durante la vuelta de enfriamiento, Martín intentó realizar un “caballito” como parte del festejo, pero perdió el control de la moto y terminó cayendo al asfalto.



La escena, que combinó euforia y sorpresa, se volvió rápidamente viral en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos del motociclismo.

A pesar del golpe, el piloto no sufrió lesiones y pudo continuar con los festejos junto a su equipo, llevando tranquilidad tanto a su entorno como al público.

Más allá del episodio, la victoria representa un resultado clave para Martín en la temporada. Volver a ganar una Sprint lo posiciona nuevamente en la pelea por el campeonato y reafirma su competitividad en una categoría cada vez más exigente.

En MotoGP, donde cada detalle cuenta, el español logró combinar rendimiento y espectáculo en una jornada que será recordada tanto por su triunfo como por el inesperado final de su celebración.