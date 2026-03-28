Fórmula 1: Franco Colapinto largará desde la posición 15 en el Gran Premio de Japón

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta clasificación y largará 15º en la carrera del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes. El piloto argentino otra vez quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly y a una distancia considerable. El francés lo aventajó por 0.347 en la Q1 (1:30.931 del argentino y 1:30.584), pero la diferencia fue notoria en Q2: Pierre quedó como el 7° más rápido con 1:29.874, un giro que fue 0.753 más rápido que el del argentino (1:30.627). Finalmente, el francés fue el mejor del resto en Q3, superó a Red Bull y comenzará 7° el evento principal.

“En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, manifestó.

La sorpresa de la jornada fue, sin dudas, la eliminación en Q2 de Max Verstappen. El neerlandés quedó a 0.153 del tiempo de corte y largará 11° este domingo. Su compañero de Red Bull Racing, Isack Hadjar, comenzará 8° y el rookie del equipo satélite, Racing Bulls, Arvid Lindblad, iniciará 10°.

La carrera principal a 53 giros en el mítico trazado de Suzuka comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este domingo 29 de marzo.