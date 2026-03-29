Adolescentes vandalizaron una escuela con pinturas

Un grupo de personas muy jóvenes, en un número que no se pudo precisar, aprovechando los días del feriado largo, ingresaron al sector del Nivel Inicial de la escuela Antonino Fernández Cornejo de Campo Santo, con la sola finalidad de generar desorden en todas las aulas del sector, además de pintar las paredes con garabatos, utilizando el material que encontraron en los estantes, como témperas, plastilinas o lápices de cera.

El ingreso se produjo por un sector donde el alambrado perimetral está debilitado. Una vez en su interior, pudieron acceder a una de las alas del establecimiento donde están las aulas, por medio de una puerta que no fue bien cerrada o que no cierra completamente. "Sabemos que se trata de niños, porque además de las marcas de sus manos impresas en las paredes, no ingresaron con fines de robo. En las aulas había material con cierto valor, como equipos de música o juguetes, pero no tocaron nada, solo se dedicaron a tirar la suelo libros, cuadernos y otros elementos didácticos, además de pintar las paredes con tempera" explicó el comisario Héctor Vargas, jefe de la comisaría Nº 2 con asiento en Campo Santo.

Con las manos cubiertas con témpera, dejaron las huellas en puertas y paredes, por el tamaño se pudo determinar que se trató de personas de corta edad, además de dejar nombres escritos; el más visible el de una mujer. "Estamos investigando a los autores de este hecho de vandalismo, porque nos interesa que no vuelva a repetirse, una vez que los identifiquemos, hablaremos con los padres" explicó el comisario Vargas.

Debido a los daños ocasionados, con un desorden generalizado, el día miércoles los alumnos del nivel inicial no tuvieron clases. Sus docentes junto al personal de maestranza, dedicaron toda la jornada a acomodar el desorden y quitar las pintadas, logrando eliminarlas en un 70%.

Pero esto les permitió retomar las actividades al día siguientes, previa reunión con los papás de los alumnos para explicarles sobre lo ocurrido.

"Este es un sector de la ciudad un poco complicado. Aquí a la vuelta hay jóvenes que consumen drogas, no se si habrán sido ellos, porque son mas grandecitos. Pero lo primero que deben hacer para que no se repita, es arreglar el alambrado donde está muy flojo y es el lugar por donde ingresan" manifestó uno de los vendedores con carritos, que se instalan en las veredas de la escuela, para ofrecer sus productos a los alumnos al ingreso y al egreso del horario escolar.