Buscan ayuda para representar a Salta

Dos estudiantes de La Viña necesitan recaudar cerca de 2 millones de pesos para poder viajar a Brasil y representarán a Salta en un evento internacional, tras haber sido distinguidos por un proyecto educativo que rescata la identidad cultural de la región.

Se trata de Nicolás García de 21años y Selena Burgos de 18, son alumnos de la Sede Dinámica N° 6037-02 Coronel Moldes Anexo La Viña, quienes lograron destacarse en FoCiTeCu, desarrollado en la provincia de Entre Ríos, el año pasado, donde participaron delegaciones de distintos países.

En ese espacio presentaron "Salta los Valles", un proyecto que nació en el aula, en la materia Patrimonio Arquitectónico Nacional, bajo la guía de la profesora Marcia Nieva. La propuesta apunta a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y turístico del Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes, con el objetivo de preservar la identidad local y proyectarla a nivel internacional.

El trabajo no pasó desapercibido, obtuvo una mención de honor como uno de los mejores proyectos en el área cultural, reconocimiento que les permitió acceder a la acreditación para participar en un encuentro internacional organizado por MILSET AMLAT en Brasil durante el mes de mayo de este año.

Sin embargo, el desafío ahora es otro. Para poder concretar el viaje, ambos estudiantes deben afrontar costos que hoy resultan inaccesibles. La acreditación tiene un valor de 3000 reales por persona, alrededor de un millón de pesos, e incluye estadía, alimentación, transporte interno y equipamiento durante el evento. A eso se suman los pasajes aéreos, estimados en unos 1200 dólares por cada uno.

"Nosotros ya dimos todos los pasos que había que dar en lo académico. Llegar hasta acá no fue fácil, pero lo logramos. Ahora dependemos de algo que no tiene que ver con el esfuerzo, sino con lo económico", explicó Nicolás García en diálogo con El Tribuno.

Realmente es una oportunidad que excede lo personal. "Este proyecto representa a mucha gente. Habla de nuestra historia, de nuestros lugares, de lo que somos como comunidad. Nos gustaría poder mostrar eso afuera, que se conozca el Valle de Lerma, que no quede solo acá".

Además, destacó el acompañamiento docente y el proceso que los llevó hasta esta instancia. "La profesora Marcia Nieva fue fundamental en nuestra preparación del proyecto presentado el año pasado en esta prueba a nivel nacional desarrollada en Entre Ríos. Ella nos motivó desde el inicio y ya venía trabajando con otros proyectos. Cuando nos dijeron que habíamos quedado seleccionados y después que recibimos la mención de honor, fue una alegría enorme. Ahí empezamos a creer que esto podía llegar más lejos".