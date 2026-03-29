Estiman que la inflación de marzo rondaría el 3%

La inflación de marzo se encamina a mostrar un nuevo freno en el proceso de desaceleración que impulsa el Gobierno nacional, en un contexto atravesado por factores estacionales y el impacto internacional de la guerra en Medio Oriente.

En ese marco, distintas consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año se ubicará entre 2,8% y 3,2%, con chances concretas de volver a perforar el umbral del 3%.

De confirmarse ese escenario, sería el primer registro que comienza con 3% desde marzo del año pasado, cuando la inflación marcó 3,7%. Luego de haber logrado bajar del 2% en algunos meses, el proceso de desinflación se desaceleró y febrero cerró en 2,9%, consolidando una tendencia de leve repunte.

Uno de los principales factores que presionan al alza es el fuerte aumento registrado en los combustibles. Durante las primeras semanas de marzo, la nafta registró subas cercanas al 19%, lo que, según estimaciones privadas, podría aportar entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al índice general.

A esto se suma el efecto indirecto sobre costos logísticos y precios de otros rubros.

Las opiniones

El economista Sebastián Menescaldi señaló que, a diferencia de otros meses, los alimentos no lideran las subas, pero sí lo hacen otros sectores. Entre ellos mencionó educación, que concentra gran parte de los aumentos en marzo por el inicio del ciclo lectivo; transporte y comunicaciones, por ajustes acumulados; e indumentaria, impulsada por el cambio de temporada.

Desde otra perspectiva, Aldo Abram indicó que, tras una desaceleración a comienzos del mes, la inflación volvió a acelerarse en la tercera semana por el impacto del combustible, lo que podría ubicar el índice cerca del 3%.

En la misma línea, Melisa Sala estimó un IPC entre 2,8% y 2,9%, al considerar que el efecto del conflicto internacional, especialmente sobre el petróleo, mantiene la presión inflacionaria.

Entre los pronósticos más elevados aparece el de Mateo Borenstein, quien proyecta una inflación cercana al 3,2%. Según explicó, marzo es un mes con fuerte componente estacional, donde inciden aumentos en educación y otros servicios, mientras que la inflación núcleo podría ubicarse en torno al 2,3%.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina aseguró que el índice "empezará con 3", impulsado por subas en tarifas, combustibles y el inicio del ciclo lectivo.

Finalmente, Elisabet Bacigalupo advirtió que el escenario obligó a revisar al alza las proyecciones iniciales, debido a la aceleración en alimentos y el impacto del shock petrolero. También alertó sobre el traslado progresivo de los mayores costos logísticos.

En este contexto, los analistas coinciden en que la Argentina atraviesa un proceso de desinflación más lento de lo esperado, condicionado por la inercia inflacionaria y factores externos que complican la estabilización de precios en el corto plazo.