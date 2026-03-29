Fallo por YPF, se profundiza la grieta entre el Gobierno y el kirchnerismo

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF —y evitó un pago superior a los 16.000 millones de dólares— no solo generó alivio financiero, sino que reavivó con fuerza la disputa política entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas, reivindicaciones históricas y una nueva tensión discursiva.

La decisión judicial fue interpretada en distintos sectores como un resultado favorable para el país en un litigio que se arrastra desde hace más de una década. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, el fallo volvió a poner en el centro del debate la nacionalización de 2012, la estrategia de defensa del Estado y la responsabilidad de las distintas gestiones.

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei se expresó a través de sus redes sociales con un mensaje enigmático en el que aludió al "principio de revelación". "Cada día que pasa me sorprenden las alegrías que me trae el principio de revelación", escribió, al tiempo que sostuvo que determinados hechos permiten identificar con claridad quiénes están "del lado del bien o del mal". La publicación se conoció un día después del fallo y fue leída en clave política, en medio del clima de confrontación.

Un mensaje cargado de simbolismo

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo reforzó el respaldo al jefe de Estado con un mensaje cargado de simbolismo. "Imperium sine fine" ("imperio sin fin"), escribió junto a una imagen de Milei en Casa Rosada, en un gesto de alineamiento en un contexto de alta exposición política para el Ejecutivo.

La intervención del estratega se dio además en medio de versiones sobre tensiones internas dentro del oficialismo, lo que le otorgó un significado adicional en términos de cohesión política.

Pero las repercusiones más duras llegaron desde la oposición. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó con dureza la reacción presidencial y calificó a Milei de "perturbado mental" por haber apuntado contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof tras conocerse el fallo.

En declaraciones radiales, Bianco sostuvo que el Gobierno "no hizo nada nuevo" y que el resultado responde a la continuidad de la estrategia de defensa jurídica definida desde el inicio del proceso. "Si hizo algo bueno, fue haber mantenido la estrategia", afirmó, aunque consideró que no era momento para "sacar ventaja política".

Una medida estratégica

El funcionario también defendió la expropiación de YPF al remarcar que se trató de una decisión enmarcada en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes. En esa línea, sostuvo que la nacionalización del 51% de la compañía fue una medida estratégica que permitió sostener uno de los sectores que hoy muestran crecimiento en la economía.

En el plano legislativo, el diputado nacional Máximo Kirchner avanzó con la presentación de un proyecto para expresar el beneplácito por el fallo y reivindicar la expropiación como una política de soberanía energética.

En los fundamentos de la iniciativa, afirmó que la resolución judicial representa "el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera" y destacó que el país logró frenar una "extorsión" por más de 16.100 millones de dólares que podía comprometer a futuras generaciones.