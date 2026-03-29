Multitudinarias protestas contra Trump en Estados Unidos y otros países

La tercera jornada de protestas del movimiento "No Kings" volvió a movilizar a millones de personas en todo EEUU y marcó la mayor convocatoria contra el presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato. Según los organizadores, se realizaron más de 3.300 concentraciones en los 50 estados, superando las ediciones anteriores y consolidando a esta coalición como el principal frente opositor en las calles.

La protesta, impulsada por más de 400 organizaciones —entre ellas Amnistía Internacional y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses—, tuvo como eje central el rechazo al autoritarismo del Gobierno, con especial foco en la política migratoria y la guerra en Irán.

Las manifestaciones se extendieron por ciudades como Washington, Boston, Atlanta y Mineápolis, donde se registraron algunas de las concentraciones más masivas. En Minnesota, el reclamo estuvo atravesado por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), un hecho que profundizó el malestar social.

"Están hartos de este caos constante"

"Los estadounidenses están hartos de este caos constante", expresaron desde la organización en la previa de la jornada, en la que también se cuestionó la ofensiva militar en Medio Oriente, al cumplirse un mes del inicio del conflicto en Irán.

En Washington, miles de manifestantes marcharon hacia el Monumento a Lincoln con consignas contra el Gobierno, mientras que en otras ciudades se replicaron escenas similares, incluso en condiciones climáticas adversas. Las protestas también contaron con la participación de referentes políticos y sociales, entre ellos el senador Bernie Sanders y la actriz Jane Fonda.

El descontento no se limitó a EEUU. La movilización se replicó en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid, Lisboa y Roma, donde miles de personas salieron a las calles bajo consignas contra Trump y en defensa de los valores democráticos.

El contexto político también refleja el desgaste del Gobierno. Según una encuesta reciente de Fox News, el 59% de los estadounidenses desaprueba la gestión presidencial, en un escenario marcado por la cercanía de las elecciones de medio término. Las críticas apuntan a la utilización de decretos ejecutivos, el accionar del sistema judicial, las políticas migratorias y la postura frente al cambio climático, además del creciente protagonismo militar.