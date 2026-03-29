Simplifican una tasa municipal a monotributistas

El intendente Emiliano Durand puso en vigencia el Régimen Simplificado Municipal, una medida que reducirá el valor de la Tasa de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH) y facilitará su pago para más de 14.000 monotributistas de la ciudad.

El nuevo esquema unifica en un solo pago mensual automático el Monotributo nacional, el impuesto provincial a las Actividades Económicas y la tasa municipal, eliminando la necesidad de presentar declaraciones juradas. Además, introduce una reducción significativa en los montos: la TISSH pasará de valores que hoy van entre $14.910 y $186.320 a un rango de entre $2.569 y $44.377 mensuales, según la categoría.

Desde el municipio señalaron que más del 93% de los contribuyentes pagará menos con este sistema, que apunta a simplificar el cumplimiento fiscal, reducir la carga administrativa y mejorar la recaudación.

El régimen se implementa en el marco del Convenio de Monotributo Unificado firmado entre el Municipio y la Provincia, y establece que la incorporación será automática para quienes estén inscriptos como monotributistas. En caso de baja en el régimen nacional, la desvinculación también se realizará de forma automática en los padrones municipales, sin necesidad de trámites adicionales.

Hasta ahora, el cálculo de la TISSH dependía de múltiples variables, como la actividad, los ingresos declarados y las alícuotas correspondientes, lo que implicaba un proceso complejo para muchos contribuyentes. Con el nuevo sistema, el monto se determinará automáticamente en función de la categoría definida por ARCA y los ingresos de los últimos 12 meses.