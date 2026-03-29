Respuestas previsionales

Leda Velazco: Me estoy por jubilar en salud pública y me sugirieron que haga un trámite de blanqueo. Yo quería saber si esto es realmente necesario.

Buen día Leda. Los trabajadores de Salud Pública han tenido durante años porcentajes altos de montos no remunerativos (en negro) de su sueldo, llegando en ocasiones a ser del 30% o 40%. Aunque esto ya está regularizado desde hace unos años, el tema es que al momento de jubilarse ANSES computa los sueldos (sólo los remunerativos) de los últimos 10 años. Sino hace el trámite de blanqueo se jubilará con haber mucho menor. Este trámite, por eso, es fundamental, aunque lleva varios meses y debe hacerlo. Finaliza cuando Hacienda del Gobierno de la Provincia presenta DDJJ ante ARCA y deja pagadas las contribuciones que no se hicieron oportunamente. Ahí ya está en condiciones de iniciar su jubilación.

Aldo Villada: Dentro de poco ya me toca jubilarme. Mi duda es si el haber se calcula como un porcentaje o como se determina. En mi caso tengo casi 40 años aportados.

Buen día Aldo. Excepto en algunos casos de leyes especiales como los docentes que reciben el 82% móvil, la Ley Nº 24.241 que legisla las jubilaciones ordinarias no establece un porcentaje determinado. Se toman 1,5% por cada año aportado multiplicado por el promedio de los salarios de los últimos 10 años más un monto fijo llamado Prestación Básica Universal que es de aproximadamente 170 mil pesos. Realmente no es fácil sin contar con la totalidad de la historia laboral poder hacer una estimación precisa del monto de la jubilación. Lamentablemente así está diseñada la norma.

Alberto Dantur: Me pueden embargar la jubilación por una deuda con un banco. Estoy preocupado porque cobro la mínima.

Buen día Alberto. Esto es un tema muy actual y que afecta a muchos jubilados y pensionados porque están endeudados con bancos y financieras. Los beneficios previsionales son inembargables excepto por crédito de alimentos. No tiene que ver el monto del haber, esto se da tanto si se trata del haber mínimo o del máximo.

Ramón Chiliguay: Trabajé en una mina y quiero saber si me voy a jubilar con una mayor haber.

Buen día Ramón: Los regímenes diferenciales como los de la minería tienen en cuenta tareas riesgosas o que generan un envejecimiento prematuro. Reducen los requisitos para jubilarse ya sea que el trabajador puede jubilarse más joven o bien se exigen menos años de servicio con aportes. Incluso se reducen ambos. Por ejemplo, en tareas mineras a cielo abierto, el personal realizando labores de obtención directa de productos mineros, puede retirarse con 55 años de edad y 30 años de servicios; en cambio, cuando las tareas se hacen en minas subterráneas se exigen 50 años de edad y 25 de servicios. Pero, lo remarco, estos regímenes no implican jubilarse con un haber más alto.