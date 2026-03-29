Colapinto entre la frustración y la exigencia: qué le dijo Briatore tras un GP de Japón

El Gran Premio de Japón expuso el delicado equilibrio entre rendimiento, estrategia y fortuna que define a la Fórmula 1. Para Franco Colapinto fue una carrera que parecía abrirse paso hacia los puntos, pero terminó cerrándose por factores ajenos. Y en ese escenario, la voz de Flavio Briatore no tardó en marcar el rumbo: respaldo, pero también exigencia.

El joven argentino finalizó en el puesto 16 en una competencia que tuvo un giro determinante a partir de un incidente. Tras una parada en boxes en la vuelta 18 para cambiar neumáticos, todo parecía alinearse para pelear en el pelotón medio. Sin embargo, el accidente del británico Oliver Bearman activó el Safety Car, una variable que terminó alterando por completo el desarrollo de la carrera.

Ese momento resultó clave. Varios pilotos aprovecharon la neutralización para ingresar a boxes y, con una estrategia más favorable, relegaron a Colapinto en la pista. Lo que parecía una carrera en ascenso se convirtió en una lucha sin margen de recuperación. Desde la radio del equipo, tanto el piloto como su ingeniero, Stuart Barlow, dejaron en claro la sensación de frustración: otra vez, la suerte no estuvo de su lado.

Mientras tanto, Alpine encontró motivos para sostener su optimismo. La escudería francesa se mantiene quinta en el Campeonato Mundial de Constructores, con 16 puntos acumulados, de los cuales 15 fueron aportados por Pierre Gasly. El francés volvió a destacarse en Japón con un sólido séptimo puesto y una defensa notable ante el tricampeón del mundo, Max Verstappen, a quien contuvo durante más de 25 vueltas.

Ese contraste interno dentro del equipo fue justamente el punto de análisis de Briatore. El histórico dirigente italiano valoró el rendimiento general, pero fue directo al referirse al argentino: “El coche de seguridad salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos en el primer stint”. Sin embargo, no se quedó solo en la explicación circunstancial.

Briatore puso el foco en un aspecto clave: la clasificación. Según su mirada, el resultado del sábado condicionó toda la carrera del argentino. “El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad”, remarcó, dejando en claro que el margen de mejora está en lograr mejores posiciones de largada.

Colapinto, por su parte, hizo una lectura similar pero desde la experiencia en pista. “Fue una carrera muy larga y frustrante”, describió. El piloto destacó que había logrado una buena largada y que estaba “a tiro de los puntos”, incluso en pelea directa con rivales como Liam Lawson. Pero el ingreso del coche de seguridad cambió el escenario: “Nos vino muy mal y nos hizo perder posiciones”.

En su análisis, también se detuvo en el incidente de Bearman, al que vio deslizarse delante suyo, y resaltó la diferencia de velocidad como un factor propio de estos monoplazas. Más allá del episodio, el argentino fue claro: “Necesitamos un sábado más sólido para estar en mejor posición para la carrera”.

El calendario ahora ofrece una pausa de 32 días antes del próximo compromiso en Miami. Un tiempo que, lejos de ser descanso, será clave para el trabajo interno en Enstone, sede de Alpine. Allí, el equipo buscará consolidar las mejoras que lo posicionan como el cuarto coche más competitivo del momento, detrás de estructuras como Red Bull.

Para Colapinto, el desafío es doble: sostener el ritmo en carrera y dar un salto en clasificación que le permita cambiar el punto de partida. Porque en la Fórmula 1, muchas veces la diferencia entre sumar o quedarse afuera no se define solo en la pista, sino en los detalles previos.

Japón dejó una lección clara: el talento está, el ritmo también. Pero en una categoría donde cada segundo cuenta, la estrategia, la posición de largada y hasta la intervención de un Safety Car pueden torcer el destino en cuestión de vueltas.