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Salta

Domingo de Ramos, una ceremonia emotiva desde la Catedral

La ceremonia central fue a las 10, con la participación de monseñor Cargnello, que camino desde la basílica San Francisco a la Catedral.  
Domingo, 29 de marzo de 2026 11:26

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La Catedral Basílica de Salta fue escenario este domingo de una de las celebraciones religiosas más convocantes del año. Con la conmemoración del Domingo de Ramos, quedó formalmente inaugurada la Semana Santa en la ciudad.

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Desde las primeras horas de la mañana, fieles comenzaron a acercarse al templo para participar de las distintas celebraciones. A lo largo del día se realizaron misas y bendiciones de ramos en varios horarios, en una jornada marcada por la participación y el recogimiento.

Uno de los momentos centrales se vivió a media mañana, cuando tuvo lugar la tradicional bendición de ramos seguida de la procesión. La ceremonia partió desde la Basílica de San Francisco de Asís y avanzó por las calles del centro hasta llegar a la Catedral, encabezada por el Arzobispo y acompañada por una importante cantidad de fieles.

 

 

Las actividades se desarrollaron en el Santuario del Señor y la Virgen del Milagro, ubicado sobre calle España, donde se concentraron las principales expresiones de fe.

El Domingo de Ramos volvió a mostrar su carácter multitudinario en Salta, marcando el inicio de una semana cargada de celebraciones religiosas y manifestaciones de profunda devoción en toda la provincia.

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