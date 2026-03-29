La Media Maratón New Balance pintó de azul la ciudad

Una nueva jornada de deporte se vivió en Salta, donde los corredores de la edición Media Maratón New Balance 2026.

Más allá de la competencia, la maratón volvió a posicionarse como uno de los eventos deportivos más convocantes del norte argentino. La masiva participación y las imágenes de la ciudad colmada de runners dejaron una postal que resume el impacto y la proyección de esta cita deportiva.

Todo se puso al servicio de este evento que tuvo la participación de 4 mil corredores.

Uno de los aspectos más destacados fue la inclusión de la prueba de 10 kilómetros dentro del Campeonato Nacional de Ruta, lo que elevó la exigencia competitiva y reunió a corredores de elite junto a participantes amateurs.

La convocatoria fue amplia y diversa, con atletas provenientes de distintas provincias e incluso del exterior, lo que reafirma el crecimiento de Salta como sede de eventos deportivos de gran nivel.

Los participantes llegaron desde distintos puntos del país para vivir una jornada cargada de emociones.

El circuito de la competencia atravesó algunos de los puntos más representativos de la capital salteña, como el Cabildo, la Catedral, el Monumento a Güemes y varias de las principales avenidas. A lo largo del trayecto, la ciudad se transformó en un escenario deportivo con una verdadera marea de corredores que le dio un marco visual imponente a la jornada.

El acompañamiento del público también fue protagonista. En distintos sectores del recorrido se instalaron puntos de aliento, donde vecinos y familiares siguieron de cerca la carrera y brindaron apoyo constante a los atletas.