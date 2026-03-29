Salta duplicó exportaciones mineras en el inicio de 2026

La minería volvió a consolidarse como el principal sostén del comercio exterior de Salta en el arranque de 2026. Impulsada por el comportamiento del precio del oro y con el litio iniciando su etapa exportadora, la provincia registró un fuerte incremento en sus ventas al exterior.

Durante el primer bimestre del año, las exportaciones mineras alcanzaron los 113 millones de dólares y representaron el 58,2% del total exportado por la provincia, de acuerdo al reciente informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, al que accedió El Tribuno.

En términos interanuales, enero y febrero registró un crecimiento del 101,8% frente a los mismos meses de 2025, cuando los envíos habían sumado 56 millones de dólares. Solo en enero pasado, las exportaciones mineras totalizaron 43 millones de dólares.

El principal producto exportado continúa siendo el oro, a partir de la producción de la mina Lindero. La variación en los montos exportados se vincula principalmente con la evolución del precio internacional del metal.

En paralelo, el litio comenzó a incorporarse a la estructura exportadora. En la provincia operan actualmente tres proyectos: Centenario Ratones, Sal de Oro y Mariana. Este último concretó su primera exportación el mes pasado. Las tres iniciativas se encuentran en etapas iniciales de producción y exportación.

Panorama nacional

A nivel nacional, durante febrero pasado las exportaciones mineras alcanzaron los 664 millones de dólares, lo que implicó un incremento interanual del 67,9%. En el acumulado de los primeros dos meses del año, el total exportado por el sector fue de 1.513 millones de dólares, con una suba del 79,9% respecto del mismo período de 2025.

Del total exportado en febrero, el 98,5% fue explicado por cinco provincias: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca. En el acumulado del primer bimestre, la participación conjunta de estas jurisdicciones alcanzó el 98,7%.

En esas cinco provincias, la minería representó en febrero el 84,9% de las exportaciones totales, mientras que en el acumulado enero-febrero la participación fue del 85,8%.

En cuanto a la incidencia por provincia en el primer bimestre, Catamarca registró un 96% de participación de la minería en sus exportaciones totales, seguida por San Juan con 92,5%, Santa Cruz con 89,2%, Jujuy con 81,7% y Salta con 58,2%.

En términos de montos exportados, Santa Cruz alcanzó los 669 millones de dólares en el primer bimestre, con un incremento interanual del 126,5%. San Juan registró exportaciones por 404 millones de dólares, con una suba del 40,9%. Jujuy y Catamarca totalizaron 214 millones de dólares cada una.

En el caso de Santa Cruz, el 99,9% de las exportaciones mineras corresponde a minerales metalíferos, con predominio del oro (91,6%) y la plata (8,3%). Sus principales destinos fueron Estados Unidos (34,8%), Suiza (30,7%) y Canadá (18,9%).

En San Juan, el oro explicó el 96,6% de las exportaciones mineras en febrero, seguido por la plata con el 2,7%. Los principales destinos fueron India (59,6%) y Suiza (35,6%).

Norte minero

En las provincias mineras del NOA (Salta, Jujuy y Catamarca) las exportaciones mineras sumaron 421 millones de dólares en el primer bimestre, lo que implicó un crecimiento interanual del 70,3%. En febrero, estas provincias exportaron en conjunto 213 millones de dólares, con una suba interanual del 57,9%.

En este grupo, el litio representó el 75,2% de las exportaciones mineras en febrero, mientras que el oro y la plata explicaron el 12,7% y el 8%, respectivamente. En el acumulado del primer bimestre, el litio concentró el 64,0% de las exportaciones, seguido por el oro con el 18,0% y la plata con el 13,5%.

Los principales destinos de las exportaciones mineras del NOA fueron China,donde se importó el 68,3% de la producción, Estados Unidos (18,8%) y Japón (2,8%).