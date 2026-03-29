Comienza en Salta una nueva "Semana de Malvinas" con actos, cultura y memoria

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la ciudad de Salta se alista para desarrollar una nutrida agenda de actividades conmemorativas que combinarán homenajes oficiales, propuestas culturales y espacios de reflexión a lo largo de los primeros días de abril.

Como cada año, el epicentro de las conmemoraciones será el 2 de abril, fecha en la que se recuerda a los excombatientes y a los soldados caídos durante la Guerra de las Malvinas. En ese sentido, está previsto el tradicional acto central y desfile cívico-militar en el Campo Histórico de la Cruz, donde participarán autoridades provinciales, fuerzas armadas, instituciones intermedias y, especialmente, veteranos de guerra, protagonistas fundamentales de la jornada.

La conmemoración comenzará en la noche previa con la habitual vigilia del 1° de abril, una instancia cargada de emotividad que reúne a familiares, excombatientes y vecinos en un homenaje que se extiende hasta la medianoche, momento en que se renueva el recuerdo colectivo.

El cronograma de actividades comenzó hoy con la exposición "Semana de Malvinas", presentada por los veteranos de Guerra y los Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Se trata de una exposición de material del Ejército y hay tiempo para visitarla hasta las 19, en el Campo La Cruz. La misma estará habilitada hasta el 1 de abril.

El mismo día, en la iglesia de La Merced, habrá Misa en recordación de los Héroes Salteños Caídos en Malvinas.

También para el 1 de abril se espera la Vigilia Patriótica "Esperando el 2 de Abril", desde las 18 hasta las 0.30. También en Campo La Cruz, habrá reparto de chocolate, espectáculo cultural de grupos folclóricos de Veteranos, más bandas de música y diversos artistas. Y a partir de las 23.30 la participación de la Banda de Música del Ejército Bonifacio Ruiz de los Llanos para el acto central a la medianoche.

A lo largo de la semana, también se desarrollarán actos protocolares en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la colocación de ofrendas florales en monumentos dedicados a los héroes de Malvinas, consolidando así un recorrido simbólico por la memoria.

Para el 2 de abril, desde las 10, se realizará el Acto Central por el Día del Veterano de Guerra y los Héroes Caídos en Malvinas, en el Campo Histórico La Cruz.

En paralelo, la agenda cultural tendrá un rol destacado. Entre las propuestas más esperadas se encuentra el espectáculo “Malvinas, el musical”, a cargo del Ballet Folklórico de la Provincia, que ofrecerá funciones especiales los días 2, 3 y 4 de abril. La puesta busca rendir homenaje a la gesta a través de la danza y la música, apelando a una narrativa artística que conecta generaciones.

Año especial

Las actividades se verán además atravesadas por el contexto de la Semana Santa, que en 2026 coincide con estas fechas. Esta particularidad ampliará la oferta cultural y turística, con espectáculos, ferias y propuestas religiosas que se integrarán a la agenda general, generando un movimiento significativo en la ciudad.

Asimismo, durante toda la semana se impulsarán espacios educativos y de reflexión, como muestras temáticas, charlas y visitas guiadas organizadas por instituciones y centros de veteranos. Estas iniciativas buscan acercar a las nuevas generaciones a los hechos históricos y fortalecer la construcción de la memoria colectiva.

De esta manera, Salta volverá a convertirse en escenario de una conmemoración profunda y plural, donde el homenaje a los héroes de Malvinas se entrelaza con la cultura, la educación y la participación comunitaria, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria a 44 años del conflicto.

Una obra esperada

Comenzó la construcción del monolito para 3 héroes de Malvinas. La obra se ubica en el ingreso del Cementerio Municipal San Antonio de Padua y se ejecuta con recursos y personal municipal.

A comienzos de mayo serán depositados allí los restos de Mario Rolando Alancay, Ramón Vicente Fabián y Bernardino Isidoro Campos, tres héroes caídos en combate.

La obra avanza día a día para rendir homenaje a Mario Rolando Alancay, Ramón Vicente Fabian y Bernardino Isidoro Campos, tres caídos en combate durante la Gesta de Malvinas y que por Ley Nacional 24.950 son reconocidos como héroes de la Patria.

Es de recordar que los restos de los 3 soldados permanecían en nichos comunes desde el año 1982, en la 3º galería y poco se conocía sobre su servicio a la Patria. A 44 años de la gesta de Malvinas y por decisión del intendente, la construcción del monolito marca un acto de justicia, soberanía y salteñidad.

Ariel Padilla y Martín Velarde, trabajadores municipales, destacaron la participación y el sentido patriótico que tiene esta construcción. “Nos sentimos contentos, porque es algo histórico” expresaron.