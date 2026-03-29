Antonelli se adueñó de Suzuka y Colapinto quedó atrapado en una carrera marcada por incidentes

En el siempre exigente trazado de Suzuka, donde cada curva pone a prueba tanto la precisión de los pilotos como la lectura estratégica de los equipos, la Fórmula 1 entregó una carrera con dos historias bien distintas: la consagración de una nueva figura y la frustración de quien volvió a quedarse con las manos vacías pese a mostrar ritmo competitivo.

El gran protagonista del domingo fue Andrea Kimi Antonelli, quien firmó una actuación impecable para quedarse con el Gran Premio de Japón. El piloto de Mercedes, con apenas 19 años, no solo logró su victoria más resonante, sino que además se convirtió en el líder más joven en la historia del campeonato. Su dominio fue claro en la segunda mitad de la carrera, donde incluso marcó reiteradas veces la vuelta rápida y construyó una diferencia sólida sobre sus perseguidores.

Detrás del italiano, el podio lo completaron Oscar Piastri con McLaren y Charles Leclerc con Ferrari, en una carrera que tuvo múltiples cambios estratégicos y momentos clave que terminaron definiendo el resultado final. Más atrás, George Russell finalizó cuarto tras perder terreno en boxes en un momento determinante.

El golpe del Safety Car que cambió todo

Si la carrera tuvo un punto de quiebre, ese fue el accidente de Oliver Bearman, que obligó al ingreso del Safety Car en la vuelta 22. La neutralización no solo reordenó la lucha por la punta, sino que también impactó de lleno en varias estrategias, entre ellas la del argentino Franco Colapinto.

El piloto de Alpine había tenido un inicio sólido. Largando desde el puesto 15°, rápidamente ganó posiciones y llegó a ubicarse 13°, mostrando un ritmo competitivo y sosteniéndose cerca de sus rivales directos. Incluso había logrado superar a Gabriel Bortoleto y mantenerse en lucha con Liam Lawson.

Sin embargo, su ingreso a boxes en la vuelta 18 -apenas unos giros antes del accidente- terminó siendo un factor determinante. Cuando la carrera se neutralizó, varios competidores aprovecharon para detenerse sin perder tanto tiempo, lo que dejó a Colapinto en desventaja y lo relegó en el clasificador.

Una carrera que se volvió cuesta arriba

A partir de ese momento, el argentino quedó atrapado en el tráfico. Intentó recuperar posiciones en la segunda mitad de la competencia, llegando a rodar detrás de Alex Albon y posteriormente del Williams de Carlos Sainz, pero no logró concretar sobrepasos.

El resultado final lo encontró en el puesto 16°, lejos de la zona de puntos, en una carrera que volvió a mostrar una constante en su temporada: buen ritmo en pista, pero condicionantes externos que terminan alterando sus posibilidades.

Distinta fue la realidad dentro del mismo equipo. Su compañero, Pierre Gasly, consiguió un sólido séptimo lugar y sumó unidades importantes para Alpine, resistiendo incluso los ataques de Max Verstappen en el tramo final.

Un campeonato que entra en pausa

La victoria de Antonelli no solo redefine la tabla, sino que también instala un nuevo nombre en la pelea por el campeonato. Su rendimiento en Suzuka dejó en claro que no se trata de una aparición aislada, sino de un piloto capaz de sostener un nivel competitivo en escenarios de máxima exigencia.

Por otro lado, la Fórmula 1 entrará ahora en un receso inusual durante todo abril, debido a la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La próxima cita será el Gran Premio de Miami, programado del 1 al 3 de mayo.

En ese contexto, Colapinto dejó una frase que abre expectativas de cara a lo que viene: deslizó la posibilidad de una presentación en Argentina, lo que podría significar un reencuentro con el público local en medio de una temporada que, por ahora, le viene siendo esquiva en resultados.

Resultados Finales: Carrera (53 Vueltas)

El dominio de Mercedes fue absoluto, con Antonelli consolidando su liderazgo.

CLA PILOTO EQUIPO TIEMPO/DIF. BOX PUNTOS 1 A. Antonelli Mercedes 1:28:03.403 1 26 2 O. Piastri McLaren +13.722 1 18 3 C. Leclerc Ferrari +15.270 1 15 4 G. Russell Mercedes +15.754 1 12 5 L. Norris McLaren +23.479 1 10 6 L. Hamilton Ferrari +25.037 1 8 7 P. Gasly Alpine +32.340 1 6 8 M. Verstappen Red Bull Racing +32.677 1 4 9 L. Lawson RB +50.180 1 2 10 E. Ocon Haas F1 +51.216 1 1 11 N. Hulkenberg Audi +52.280 1 - 12 I. Hadjar Red Bull Racing +56.154 1 - 13 G. Bortoleto Audi +59.078 1 - 14 A. Lindblad RB +59.848 1 - 15 C. Sainz Williams +1'05.008 1 - 16 F. Colapinto Alpine +1'05.773 1 - 17 S. Pérez Cadillac +1'32.453 1 - 18 F. Alonso Aston Martin +1 vuelta 2 - 19 V. Bottas Cadillac +1 vuelta 1 - 20 A. Albon Williams +2 vueltas 6 - DNF L. Stroll Aston Martin Abandono (V30) 3 - DNF O. Bearman Haas F1 Abandono (V20) 1 -

Récords de Vuelta

Antonelli se llevó el punto extra con una diferencia mínima sobre su compañero de equipo.

1. A. Antonelli (Mercedes): $1'32.432$ (V49)

2. G. Russell (Mercedes): $1'32.549$ (+0.117)

3. C. Leclerc (Ferrari): $1'32.634$ (+0.202)

Clasificación del Campeonato 2026

Mundial de Pilotos

K. Antonelli (Mercedes): 72 pts. G. Russell (Mercedes): 63 pts. C. Leclerc (Ferrari): 49 pts. L. Hamilton (Ferrari): 41 pts. L. Norris (McLaren): 25 pts.

Mundial de Constructores